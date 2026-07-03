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Polémica en Gran Hermano: la madre de un participante entró a la casa y le dio un beso en la boca a su hijo

El sorpresivo e inesperado gesto familiar durante el desafío del Congelados encendió un acalorado debate entre los seguidores del popular reality.

El momento despertó debates en las redes sociales.

El momento despertó debates en las redes sociales.

Manuel Ibero protagonizó una de las galas más movilizantes desde que comenzó su estadía en Gran Hermano Generación Dorada. En el contexto de la esperada sección del "Congelados", el participante de la casa más famosa del país fue sorprendido por la visita de su mamá, Verónica, marcando un emotivo reencuentro presencial que no se producía desde que él ingresó al reality de Telefe el pasado 23 de febrero.

La casa, revolucionada por las últimas reacciones en la previa a una nueva gala de eliminación.
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Entre fuertes abrazos, lágrimas y profundas frases de aliento, madre e hijo conmovieron a todos los televidentes con una escena cargada de afecto y contención. Sin embargo, un particular y llamativo ademán al momento de la despedida final se transformó rápidamente en un fenómeno viral dentro de los portales de internet y encendió un acalorado debate social entre los seguidores del programa.

Al momento de tener que abandonar las instalaciones, Verónica saludó a Manuel dándole varios besos en la boca como una demostración genuina de cariño. Este gesto no tardó en volverse el centro de atención para la comunidad de la red social X, donde miles de usuarios salieron a manifestar opiniones completamente contrapuestas y cuestionamientos debido a que se trataba de una demostración de afecto entre una madre y su hijo ya adulto.

La llamativa situación trajo a la memoria de la audiencia lo acontecido tan solo una jornada antes con Tamara Paganini, quien durante su propia dinámica de visita también se saludó de una forma idéntica con un familiar. Aunque en aquella oportunidad el hecho no despertó mayores críticas en los espectadores, el episodio de Manuel cobró una dimensión pública infinitamente mayor, dividiendo las aguas en el debate digital.

Quiénes se pueden ir de Gran Hermano el lunes 6 de julio

La casa de Gran Hermano se prepara para una gala de eliminación atípica que promete cambiar el rumbo del juego. El próximo lunes 6 de julio, siete participantes se enfrentarán a la decisión del público en una placa definitiva. Los nominados de esta semana son Alejandra Majluf, Juan Carlos "JC" López, Leandro Nigro, Luana Fernández, Mariela Prieto, Matías Hanssen y Sebastián Cola. Uno de ellos abandonará la competencia por completo y se quedará fuera del reality más visto de la televisión.

Esta placa tan numerosa es el resultado de la nueva estrategia del programa conocida como la placa planta. En la gala anterior, la producción cambió las reglas y obligó a la audiencia a usar el voto positivo. Los doce jugadores más queridos y votados por la gente lograron salvarse y asegurarse una semana más en el juego. Por el contrario, los siete participantes que recibieron menos apoyo pasaron directo a la cuerda floja por tener un perfil más bajo o generar menos contenido dentro de la casa.

A diferencia de la instancia anterior, ahora el destino de los nominados cambió de rumbo porque el público comenzó a votar de manera negativa. Esto significa que los televidentes deben elegir directamente a quién quieren expulsar del programa. Las redes sociales ya se inundaron de campañas y las encuestas muestran una pelea muy reñida entre los fanáticos, quienes buscan salvar a sus estrategas favoritos y eliminar a los jugadores que consideran menos interesantes para el show.

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