Se filtró un llamativo audio del Turco García mientras su esposa está en Gran Hermano El contenido de la grabación llamó la atención por el tono utilizado por el exjugador de Racing, quien dejó entrever su opinión sobre el desempeño de su esposa dentro del juego. Agregar C5N en









La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros Imagen mejorada con IA/Redes sociales

Se filtró un audio atribuido a Claudio 'Turco' García que generó polémica mientras Mariela Prieto participa en el reality.

En la grabación, el exfutbolista conversa con una mujer en un tono que desató rumores de una supuesta relación.

El audio se viralizó en redes sociales y fue analizado en programas de espectáculos.

La polémica volvió a poner en el centro de la escena a la pareja y al entorno de la participante de Gran Hermano. La participación de Mariela Prieto en Gran Hermano volvió a generar repercusión fuera de la casa luego de que se difundiera un llamativo audio enviado por su esposo, Claudio "Turco" García. En el mensaje, el exdelantero utiliza su característico estilo frontal y espontáneo, lo que rápidamente despertó comentarios y especulaciones entre los seguidores del reality y los programas de espectáculos.

El contenido de la grabación llamó la atención por el tono utilizado por el Turco García, quien dejó entrever su opinión sobre el desempeño de su esposa dentro del juego. La difusión del audio en redes sociales provocó una rápida reacción de los usuarios, que comenzaron a analizar cada frase para interpretar qué piensa realmente sobre la experiencia de Mariela en el programa.

La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros Imagen mejorada con IA/Redes sociales La filtración también volvió a poner en primer plano el rol que ocupan los familiares de los participantes durante la competencia. Mientras la tensión crece dentro de la casa, este episodio sumó un nuevo foco de interés fuera del reality, alimentando el debate sobre el impacto que las declaraciones del entorno pueden tener en la imagen y el recorrido de los jugadores.

Cómo fue el audio que el Turco García le mandó a una supuesta amante El audio atribuido a Claudio "Turco" García se convirtió en uno de los temas más comentados en torno a la participación de Mariela Prieto en Gran Hermano. La grabación, que comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculos, muestra al exfutbolista conversando con una mujer en un tono que generó múltiples interpretaciones y dio lugar a versiones sobre un posible vínculo sentimental.

Captura de C5N El contenido del mensaje despertó una fuerte repercusión debido al lenguaje cercano y a las referencias a un eventual encuentro fuera del ámbito público. A partir de la difusión del audio, usuarios de las redes sociales y panelistas de distintos ciclos televisivos debatieron sobre el alcance de la conversación y las posibles consecuencias que podría tener para la relación entre el exdeportista y Mariela Prieto.

La polémica rápidamente se instaló en los programas de espectáculos, donde se analizaron los detalles de la grabación y las versiones sobre la identidad de la destinataria. Mientras el tema continúa generando repercusiones, el entorno del Turco García permanece bajo la atención mediática, en medio de un contexto de alta exposición por la presencia de su esposa en el reality.