Se supo la verdad por la que suspendieron Gran Hermano el domingo 5 de julio El reality retoma este lunes con una gala de eliminación que podría dejar más de una baja en la casa. Agregar C5N en









Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Telefe tomó una decisión de último momento que sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada. La gala del domingo 5 de julio no salió al aire. El motivo fue la transmisión en vivo del partido entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026, que acaparó la pantalla del canal durante toda la jornada.

Con los cruces de la fase eliminatoria del torneo generando los niveles de audiencia más altos de la televisión, Telefe blindó su programación con la cobertura futbolística y postergó para el día siguiente el ciclo que conduce Santiago del Moro. Este movimiento dejó en suspenso a una de las placas de nominados más multitudinarias de las últimas semanas.

La noticia generó un revuelo inmediato en redes sociales. El fandom del programa se expresó por X e Instagram con memes y quejas por tener que esperar un día más para conocer el destino de sus participantes favoritos. Para la producción, el cambio también implica extender la recaudación de votos y darle a los participantes un domingo de tregua forzada en una casa.

Telefe Quiénes están nominados y pueden irse de Gran Hermano este lunes 6 de julio De los 19 participantes nominados automáticamente, 12 lograron salvarse por voto positivo: Steffany "Campanita" Pereira, Andrea del Boca, Cinzia Francischiello, Yipio, Juanicar, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Solange Abraham, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli y Manuel Ibero. Los 7 restantes quedaron en la placa planta y disputarán su permanencia ante el voto del público: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro.

Santiago del Moro anticipó además que podría haber más de un eliminado en la gala del lunes, aunque precisará los detalles el mismo día de la emisión. Según las encuestas difundidas en redes sociales, Leandro Nigro aparece como el principal candidato a abandonar la casa. Según el sondeo de Fefe Bongiorno en X concentró el 68% de los votos negativos, mientras que en la encuesta del canal de Instagram Mundo Famosos encabezó la lista con el 26,3% de sufragios en contra.

Telefe Detrás de Nigro se ubican Luana Fernández, con el 33% en la encuesta de Bongiorno y el 22,4% en Mundo Famosos, y Alejandra Majluf, con el 25,8% en ese mismo relevamiento. Los menos comprometidos, según estos sondeos, son Cola, Hanssen y JC López, quienes registran porcentajes bajos que los mantienen lejos de una posible eliminación.