7 de julio de 2026 Inicio
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Un buque de guerra británico atravesó aguas argentinas sin autorización

El patrullero HMS Medway fue detectado por la Armada mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes.

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Escándalo internacional: un buque de guerra británico atravesó aguas argentinas sin autorización

Escándalo internacional: un buque de guerra británico atravesó aguas argentinas sin autorización

El paso de un buque de guerra británico por aguas bajo jurisdicción argentina volvió a generar inquietud en ámbitos diplomáticos y de Defensa. Se trata del patrullero oceánico HMS Medway, cuya navegación fue detectada por la Armada Argentina durante su desplazamiento desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes, sin que existiera una notificación previa a las autoridades nacionales, según reveló el periodista Edgardo Aguilera en una publicación de Ámbito.

Diana era la figura más querida de la sociedad británica.
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De acuerdo con esa información, la embarcación fue monitoreada entre el jueves y el viernes de la semana pasada mientras transitaba frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El episodio llegó a conocimiento de la Cancillería, donde se analizaba la posibilidad de realizar una presentación diplomática por canales reservados ante el presunto incumplimiento de los mecanismos de comunicación vigentes entre ambos países.

El caso volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del denominado Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas, surgido tras los Acuerdos de Madrid de 1990, que establecen procedimientos para informar determinados movimientos militares con el objetivo de evitar incidentes en el Atlántico Sur. Según la reconstrucción de Aguilera, desde el lado británico no se utilizaron esos canales para comunicar el desplazamiento del patrullero.

No obstante, especialistas consultados por el periodista señalaron que existe una discusión sobre el alcance de esas obligaciones. Mientras el acuerdo prevé notificaciones para determinados movimientos militares, también recordaron que, al ingresar al mar territorial argentino para dirigirse al Estrecho de Magallanes, correspondía informar el tránsito a las autoridades nacionales.

El episodio ocurre en un contexto de acercamiento diplomático del gobierno de Javier Milei con el Reino Unido y Estados Unidos, por lo que cualquier reacción oficial podría tener impacto en esa relación. Hasta el momento, el Ejecutivo no realizó declaraciones públicas sobre el caso, aunque trascendió que la situación era evaluada en el ámbito de la Cancillería.

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