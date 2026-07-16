La dura carta de Harry Kane a los hinchas: "Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás" Tras la histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, el derrotado capitán inglés publicó un doloroso descargo con un mensaje dirigido a los hinchas en sus redes sociales. Por Agregar C5N en









El capitán de Three Lions reconoció la derrota y destacó el trabajo realizado por el selecciondo inglés.

La derrota ante Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo caló hondo en el seleccionado inglés y su capitán Harry Kane publicó una dolorosa carta dirigida a los hinchas en sus redes sociales. "Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás", escribió.

Poco después de perder por 2 a 1 ante la Scaloneta, el histórico goleador de los Tres leones subió una sentida carta donde reconoció la derrota y dejó en claro el profundo vacío que sintió al quedarse otra vez a un paso de la gloria.

“No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago”, escribió el delantero del Bayern Múnich. “Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas siete semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar”, continuó.

Daily Express “Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando a la puerta durante ocho años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar”, reflexionó Kane.

Aún así, el capitán de Three Lions se mostró orgulloso del desempeño del equipo y del camino recorrido: “Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado”.

Por último, ya un poco más optimista, lanzó una promesa para los hinchas: “Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harry Kane (@harrykane) “Gracias a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios. Gracias a cada aficionado en casa por creer en nosotros. Gracias a los chicos y al staff por todo lo que han dado.Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo”, cerró Kane su doloroso descargo en redes.