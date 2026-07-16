16 de julio de 2026 Inicio
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Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada: Javier Milei tildó de "enemigos del progreso" a quienes se oponen

El Presidente brindó un discurso en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo hizo ante el sector empresarial y acompañado por miembros de su Gabinete y apuntó contra los senadores que no apoyan el proyecto oficialista.

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Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Mariano Fuchila - Oficina del Presidente

El presidente Javier Milei brinda un discurso por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) acompañado por su Gabinete. Se trata del principal centro de negocios y finanzas de la Argentina, por lo que su asistencia se enmarca en su acercamiento al sector empresarial, en el que se refirió a la fallida sesión para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad a la propiedad privada.

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Luego de la introducción a cargo de Adelmo Gabbi, presidente de la BCBA, el mandatario afirmó que el respeto a la propiedad privada resulta clave para que exista acumulación de capital. "No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad, porque es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos nuevamente en una potencia", expresó.

En ese sentido, explicó que el ahorro es el que financia la inversión y destacó el papel de instituciones como la Bolsa y los bancos para canalizar esos recursos hacia la economía real. "Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar", advirtió.

Milei también cargó contra las gestiones anteriores al asegurar que "los distintos gobiernos se han dedicado a robarles a los argentinos y a vulnerar el derecho de propiedad". Además, sostuvo que quienes invierten deben poder quedarse con los beneficios que generan esas inversiones.

En esa línea, el Presidente lanzó una fuerte crítica hacia quienes rechazan la iniciativa oficial. "Aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso. Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina", concluyó.

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