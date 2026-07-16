Alerta en España por Lamine Yamal: no se entrenó y enciende las alarmas para la final con la Selección argentina La máxima estrella de la Roja no formó parte del entrenamiento y preocupó a todos a solo tres días de la definición en Nueva Jersey. El delantero del Barcelona se mostró con un vendaje en el muslo y realizó tareas diferenciadas. Por Agregar C5N en









La estrella de 19 años no entrenó con normalidad. Florencia Tan Jun/Getty Images

A solo tres días de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el conjunto europeo atraviesa horas de incertidumbre por el estado físico de su máxima figura, Lamine Yamal. El delantero de 19 años no participó de la práctica formal realizada este jueves en Nueva Jersey, lo que generó una fuerte preocupación en el cuerpo técnico liderado por Luis De la Fuente de cara al duelo decisivo del próximo domingo.

Las alarmas se encendieron cuando el crack del Barcelona apareció con un visible vendaje en el muslo de su pierna izquierda. Según trascendió, la molestia sería consecuencia de un fuerte golpe recibido durante la semifinal ante Francia, específicamente en la acción donde forzó el penal que abrió el marcador. Yamal, quien ya se había retirado del estadio en Dallas con una notable renguera tras el triunfo 2-0, se limitó a realizar tareas de rehabilitación sobre una colchoneta al margen de sus compañeros.

¡ALERTA LAMINE! ¡NO ENTRENA y TIENE UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO!



@guillecasquero #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/AbaKX1MW83 — Diario AS (@diarioas) July 16, 2026 El caso de Yamal no es el único que inquieta a la delegación española, ya que el lateral derecho Pedro Porro tampoco pudo entrenarse con normalidad. El autor del segundo tanto ante los galos arrastra una sobrecarga muscular tras el esfuerzo físico realizado para marcar a figuras como Kylian Mbappé durante la semifinal. Al igual que el delantero, Porro trabajó de manera diferenciada siguiendo un plan para administrar el desgaste físico acumulado.

Pese a las imágenes que recorrieron el mundo, desde la Federación Española intentaron transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que se trata de una "gestión de cargas" para preservar a futbolistas que consideran fundamentales en su esquema. Los fisioterapeutas de la "Roja" trabajan intensamente en la zona afectada de Yamal y existe optimismo respecto a que ambos jugadores puedan reincorporarse al grupo en el entrenamiento de este viernes.

Yamal y Porro en pleno entrenamiento de España en Nueva Jersey. Florencia Tan Jun - Getty Images North America Cuándo juega Argentina contra España, por la final del Mundial 2026 La Selección argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 16, hora argentina, y definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones. El encuentro se jugará en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella de su historia.