Un vidente natural reveló cómo sale Argentina vs. España en el Mundial 2026: "Mi visión es muy fuerte" El protagonista compartió un mensaje que sacude a los hinchas y alimenta la expectativa en la antesala del duelo más esperado. Por Agregar C5N en









La Albiceleste se topará ocn la Furia en la final de la Copa del Mundo.

La previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo está marcada por el análisis futbolístico y las estadísticas, sino también por las predicciones que generan un fuerte impacto en las redes sociales. En las últimas horas, el vidente natural José Fuentes, que ganó notoriedad por acertar los resultados de las semifinales, volvió a pronunciarse y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas de ambos seleccionados.

Después de asegurar que había anticipado las victorias de España sobre Francia y de Argentina frente a Inglaterra, el especialista afirmó que ya tiene una visión definida sobre el desenlace del encuentro que decidirá al campeón del mundo. Sus declaraciones despertaron una enorme repercusión porque llegan en la antesala del partido más importante del torneo y porque el propio vidente insiste en que habla desde una experiencia personal y no desde un análisis deportivo.

Qué dijo el vidente sobre el partido de Argentina y España en el Mundial 2026 José Fuentes publicó un nuevo video en sus redes sociales luego de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. En el mensaje comenzó felicitando al equipo dirigido por Lionel Scaloni y también a los hinchas argentinos. "Quería felicitar a la Selección Argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi", expresó durante una transmisión en vivo.

El vidente también aprovechó la repercusión de sus pronósticos para enviar un mensaje de tranquilidad antes de la definición. "Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: 'Hay que tener calma'. Lo mío es una predicción, no pasa nada", sostuvo, intentando bajar la ansiedad que rodea a la gran final.

El vidente natural José Fuentes. Al recordar sus aciertos durante el campeonato, Fuentes remarcó que el resultado que veía con mayor claridad era justamente el triunfo argentino frente a Inglaterra. Según explicó, "matemáticamente era imposible... y sucedió", una frase con la que defendió la precisión de sus pronósticos y que volvió a alimentar el interés de miles de usuarios que siguen sus publicaciones desde el inicio del torneo.