16 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei participará del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El Presidente volverá a ser parte de la conmemoración anual por las 85 personas asesinadas en el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Estará presente este viernes cuando suene la sirena de las 09:53, la hora en que explotó la bomba en 1994.

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Karina y Javier Milei en el acto de 2025 que conmemoró a las 85 personas asesinadas en el ataque a la AMIA.

Karina y Javier Milei en el acto de 2025 que conmemoró a las 85 personas asesinadas en el ataque a la AMIA.

Presidencia

El presidente Javier Milei participará del acto que se realizará este viernes para conmemorar a las 85 personas asesinadas en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 y estará presente cuando suene la sirena de las 09:53, la hora en que explotó la bomba en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

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Más de tres décadas después del ataque, considerado por la Justicia un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, la causa continúa sin condenas y el reclamo de memoria, verdad y justicia permanece vigente. El ataque también dejó un saldo de más de 300 personas heridas.

Javier y Karina Milei en el acto de 2024 que conmemoró a las 85 personas asesinadas en el ataque a la AMIA.

Javier y Karina Milei en el acto de 2024 que conmemoró a las 85 personas asesinadas en el ataque a la AMIA.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", el acto comenzará este viernes a la hora exacta en la que fue perpetrado el ataque, como todos los años. En esta oportunidad el evento se adelantó un día porque el 18 de julio, la fecha del aniversario, coincide con el Shabat, día de descanso sagrado para el judaísmo.

Para este aniversario se inauguró Pasteur 9.52, un mural del artista visual Lucas Lasnier (conocido como Parbo) que forma parte del edificio reconstruido en el solar de Pasteur 633. La obra recrea la fachada de la histórica sede de AMIA tal como se encontraba un minuto antes de la explosión.

Por qué Javier Milei había sido increpado en el acto por el 29° aniversario del ataque a la AMIA

Milei pasó un mal momento en 2023 cuando participó del evento anual de la AMIA para conmemorar a las 85 víctimas del ataque porque la semana anterior había votado en contra de declarar "día de duelo nacional" al 18 de julio. El entonces diputado intentó cambiar el sentido de su voto con una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.

La peronista le recordó que el pedido era "incorrecto" y le recordó que era importante "1) ir a las sesiones; 2) saber lo que se está votando; 3) estar atento al momento de votar".

Cuando participó del acto en Pasteur 633 acompañado por su hermana, Karina Milei, y del entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, recibió reclamos al respecto y fue increpado por familiares de víctimas. Los siguientes dos años que asistieron, ya sin Marra, no hubo ningún inconveniente.

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