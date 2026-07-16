Cuántos millones de dólares se aseguró Argentina por llegar a la final del Mundial 2026 Los detalles del esquema de premios económicos que reparte la FIFA para las instancias decisivas del campeonato. Por Agregar C5N en









La Asociación del Futbol Argentino se garantizó 33 millones de dólares.

El avance de la Selección argentina a la gran definición del Mundial 2026 no solo representa un logro deportivo, sino también un tremendo impacto económico para las arcas nacionales. Esto se debe a que la FIFA estableció para esta edición un fondo total sin precedentes de 727 millones de dólares. De esa impresionante cifra, 655 millones de dólares serán repartidos entre las distintas asociaciones de acuerdo con su rendimiento sobre el césped, marcando el reparto de dinero más grande en toda la historia de las Copas del Mundo.

Selección argentina Semejante inyección de recursos se explica por la renovación del torneo, que reunió por primera vez en la historia a 48 seleccionados nacionales, sumando 16 equipos más respecto de las ediciones anteriores. Este nuevo formato y la mayor cantidad de partidos disputados se tradujeron de forma directa en un notable incremento de los ingresos de la FIFA por derechos de transmisión televisiva, acuerdos de patrocinio y venta de entradas generales, recursos que la entidad redistribuye ahora en premios considerablemente más altos para los competidores.

En cuanto a las cifras garantizadas que ya forman parte del camino de la Albiceleste, la entidad madre del fútbol fijó un piso económico de 10,5 millones de dólares para todas las selecciones participantes, asegurando que nadie regrese a su país con menos de ese monto. A esa base se le deben añadir 1,5 millones de dólares fijos que la delegación argentina recibió de manera previa al inicio del campeonato, destinados específicamente a costear la preparación previa, traslados y toda la logística interna de la organización.

Los millones que se garantizó Argentina por llegar a la final del Mundial 2026 Al conseguir la clasificación al partido decisivo tras la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra, la Selección argentina ya tiene asegurada una verdadera fortuna para sus arcas. Por el simple hecho de ser finalista del certamen, la Albiceleste se garantizó un piso mínimo de 33 millones de dólares, que es la recompensa estipulada para el subcampeón del torneo. En tanto, si el equipo nacional logra consagrarse en la gran definición, el premio final ascenderá a la impactante cifra de 50 millones de dólares, el mayor monto entregado por la FIFA en toda la historia de los mundiales.

A medida que los distintos seleccionados fueron superando las fases de eliminación directa en el campeonato, los beneficios financieros previstos por la entidad madre del fútbol fueron escalando de manera notable. De esta forma, el ganador del partido por el tercer puesto que disputarán Inglaterra y Francia se quedará con un botín de 29 millones de dólares, sirviendo como antesala para los premios aún más jugosos que se repartirán en la gran cita del domingo entre los dos mejores del planeta.