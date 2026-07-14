Anya Taylor-Joy reveló quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra: "En lo más profundo de mi corazón"

La actriz expresó su preferencia entre el conjunto de Lionel Scaloni y el de Thomas Tuchel, antes del decisivo cruce en la semifinal del Mundial 2026.

La artista hizo una confensión sobre por cuál de los dos equipos hinchará este miércoles.

La actriz Anya Taylor-Joy volvió a demostrar el fuerte vínculo emocional que mantiene con Argentina en la antesala de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 . Durante la avant premiere de la serie Lucky, la actriz fue consultada sobre el trascendental choque entre la Selección e Inglaterra , un enfrentamiento que despierta una enorme expectativa por su peso histórico y deportivo.

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Lejos de esquivar la pregunta, la protagonista de Gambito de dama respondió con absoluta sinceridad y dejó una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales. " Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña ", expresó.

La artista posee una identidad profundamente ligada a ambos países. De hecho, en su testimonio a AP reflejó el dilema personal que vive por haber nacido en Estados Unidos, criado parte de su infancia en Buenos Aires y desarrollado gran parte de su carrera en Reino Unido , aunque dejó en claro cuál es el equipo que desea ver en la final del certamen.

La consulta del periodista de la agencia apuntó precisamente a esa doble nacionalidad cultural: " Como británica-argentina, con el gran partido que se viene este miércoles. ¿Estás dividida? ¿De qué lado te vas a poner? ". La respuesta de Taylor-Joy fue interpretada como un respaldo explícito al conjunto dirigido por Lionel Scaloni , que este miércoles buscará superar a Inglaterra en Atlanta para acceder a una nueva final mundialista.

Anya Taylor-Joy y su marido, el músico Malcolm McRae, con la vestimenta de Argentina en el Mundial.

La pasión de Anya Taylor-Joy por la Selección Argentina no comenzó con esta entrevista. Desde el inicio del Mundial 2026, la actriz fue vista siguiendo distintos encuentros del torneo y llamó especialmente la atención durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay , disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles .

Allí apareció luciendo un llamativo top celeste y blanco con el escudo de la AFA, una elección que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y fue interpretada como otra muestra pública de su cariño por el país donde pasó parte de su infancia.

Las imágenes difundidas mostraron a la actriz acompañada por su esposo, el músico Malcolm McRae, disfrutando del espectáculo desde uno de los sectores VIP del estadio. Aunque asistía al estreno mundialista de la selección estadounidense, el detalle de su vestimenta fue el que terminó ocupando los titulares.

Numerosos usuarios destacaron que, aun siendo una figura consolidada de Hollywood, Taylor-Joy exhibie con naturalidad símbolos que la identifican con la Argentina, algo que ya había manifestado en numerosas entrevistas anteriores.

Anya Taylor-Joy y su esposo, el músico Malcolm McRae, en el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

La relación de la actriz con el país tiene una explicación biográfica. Aunque nació en Miami, vivió varios años de su niñez en Buenos Aires, donde aprendió español y desarrolló un fuerte sentido de pertenencia antes de mudarse a Londres.

Con el paso de los años construyó una exitosa carrera internacional, pero nunca ocultó el afecto que siente por la Argentina, destino al que suele regresar para reencontrarse con familiares y amigos. Esa historia personal explica por qué su declaración sobre la semifinal adquirió tanta relevancia en la previa del partido.