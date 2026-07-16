16 de julio de 2026 Inicio
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Muerte de Gaspi en Brasil: un nuevo informe reveló datos clave sobre el choque de helicópteros

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña enumeró las características técnicas de los dos vehículos y remarcó dos problemas que llevaron al accidente.

Por
Gaspi

Gaspi, youtuber de 23 años.

Los dos helicópteros que chocaron en Brasil, en el accidente donde murieron el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vignale, compartían gran parte de su ruta de vuelo y el que transportaba a los argentinos no fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo en ningún momento, según el informe elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña.

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El texto también señaló que ninguno de los helicópteros tenía cajas negras, es decir, registradores de datos de vuelo y de voz de cabina. Según Cenipa, no existía ningún requisito reglamentario para la instalación de estos dispositivos en las aeronaves en cuestión.

Según el documento que publicó el medio brasileño G1, el accidente ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes se produjo debido a que las aeronaves coincidieron en el mismo plan de vuelo pese a despegar desde dos puntos distintos.

En la investigación se determinó que el helicóptero con matrícula PR-DJJ despegó sin pasajeros del aeropuerto Santos Dumont, en el centro de la ciudad, mientras que el que tenía patente PP-MAC, en el que viajaban los dos argentinos además del piloto y otras dos personas más, salió del aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis.

La aeronave que chocó contra los argentinos sí fue monitoreada desde el despegue hasta momentos antes del choque. La última posición registrada por el PR-DJJ mostró que volaba a una altitud aproximada de 800 pies y una velocidad de 108 nudos, lo que significa que se encontraba a una altitud aproximada de 244 metros y una velocidad de 200 km/h.

Quién era Gaspi, el youtuber de 23 años que falleció en Brasil

Gaspi, quien tenía 23 años, acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus polémicos videos. En el último año participó en "La Velada del Año", el evento de boxeo organizado por otro reconocido youtuber español Ibai Llanos, que reúne millones de visualizaciones.

El youtuber argentino había nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 y ganó notoriedad cuando todavía era adolescente. Se caracterizó por su manera de saludar en los videos y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles, ya que abordaba a desconocidos y generaba situaciones que después se viralizaban en las redes sociales.

En tanto, debido a su crecimiento, recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes del streaming en Latinoamérica. Luego sufrió un periodo de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese lapso, reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante.

También mantenía una estrecha relación con figuras del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, lo que lo llevó a colaborar con varios influencers y artistas internacionales.

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