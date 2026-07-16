16 de julio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel acusó a Patricia Bullrich por la filtración de chats y reavivó la interna oficialista

La vicepresidenta publicó un duro mensaje en redes sociales después de que se conociera el intercambio privado sobre la sesión en el Senado y el proyecto impulsado por el Gobierno.

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Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se enfrentaron por chat y las conversaciones se filtraron. 

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se enfrentaron por chat y las conversaciones se filtraron. 

Redes sociales

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente a Patricia Bullrich por la filtración de los mensajes privados que ambas intercambiaron antes de la sesión de este jueves en el Senado, hecho que profundizó la interna dentro de La Libertad Avanza que se potenció tras el revés legislativo del oficialismo.

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel
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La discusión comenzó luego del triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Villarruel planteó postergar el debate previsto para este jueves por el clima de celebración que se vivía en todo el país, aunque Bullrich rechazó esa posibilidad y defendió mantener la convocatoria.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?", sostuvo la titular del Senado durante el intercambio, al tiempo que propuso que los legisladores permanecieran en sus provincias para acompañar los festejos en lugar de tratar una iniciativa que cuestionaba por su capítulo vinculado a la extranjerización de tierras.

La sesión finalmente se realizó, pero el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto y debió postergar el tratamiento de la iniciativa. Ese desenlace profundizó el enfrentamiento entre ambas dirigentes, que ya habían evidenciado diferencias sobre el contenido de la ley.

Tras la difusión de la conversación, Villarruel utilizó su cuenta de X para responsabilizar a Bullrich por la filtración. "Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas", escribió, antes de rematar: "Esos son métodos usuales de la casta".

La picante conversación entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

La conversación de WhatsAapp filtrada derivó en un fuerte cruce sobre el rumbo del Gobierno y la situación económica. Mientras Bullrich defendió el proyecto impulsado por Javier Milei al afirmar que buscaba promover el desarrollo del país, Villarruel respondió que "están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia" y cuestionó la realidad social.

Con el intercambio cada vez más tenso y Bullrich arremetió contra la vicepresidenta: "¡Si no te gusta, renunciá!", escribió la senadora en una postura de defensa a las políticas del Gobierno. Villarruel rechazó esa exigencia, reivindicó la legitimidad de su cargo y redobló las críticas contra la propuesta de ley y remató: "Andá a chuparle las medias a Karina".

La pelea terminó con insultos, chicanas y referencias cruzadas a otros integrantes del oficialismo. El episodio expuso, otra vez, la profundidad de las diferencias internas entre Villarruel y un sector clave de La Libertad Avanza, en un momento político especialmente sensible para el Gobierno.

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