Ángel de Brito reveló un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: tiene a su esposa y a la amante en el mismo hotel

El conductor de LAM descubrió que hay una coincidencia entre tres personas que están relacionadas entre sí y ventiló toda la interna.

En el marco de las noticias futbolísticas del Mundial 2026, los goles de Lionel Messi y los batacazos de países africanos, Ángel de Brito instaló una información que tiene que ver con un ex director técnico enviado como periodista: tiene a su esposa y a su amante en el mismo hotel , según indicó el conductor.

A modo bomba, De Brito contó: "En un hotel de Estados Unidos están coincidiendo tres personas que protagonizaron un triángulo amoroso. En el hotel está el ex jugador, la esposa y una tercera". Esto generó dudas sobre quién se trataba.

“ La historia comenzó en 2018, en el 2019 lo contamos acá el romance. Él estaba con su esposa, se separó y empezó una relación con la periodista. Hoy coinciden en el Mundial", agregó el conductor.

Y reveló la información esperada: " Estamos hablando de Marcelo Gallardo, que está con su esposa y en el mismo hotel está Alina Moine que tuvo un vínculo con él . Hoy los tres están viviendo en el mismo hotel, en cualquier momento va a haber un cruce. Él se fue con Disney mientras que ella con ESPN, entonces los habrán mandado al mismo hotel".

Cabe destacar que, tal y como informó el presentador, " Gallardo y Alina tuvieron una relación importante, no eran amantes. Hasta llegaron a convivir, por más clandestino que era, estuvieron en Vicente López".

Mundial 2026: la desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut de Argentina

El estreno de la selección argentina en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Mientras Lionel Messi deslumbraba con un triplete en la victoria por 3-0 ante Argelia, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y Sergio "Kun" Agüero siguieron cada jugada con la tensión y la admiración propias de cualquier hincha.

Los tres compartieron la transmisión especial de ESPN junto a Sebastián Vignolo y pasaron de la concentración absoluta a una explosión de euforia cuando el capitán argentino marcó su tercer gol de la noche.

"Está el tercero. Tiene que ser el tercero. Tiene que ser el tercero. ¡Golazo!", relató Vignolo en el instante previo a la definición de Messi. La reacción fue inmediata: Gallardo, Tevez y Agüero se pusieron de pie, apretaron los puños y celebraron con incredulidad. "¡De pie!", pidió Tevez mientras el Kun gritaba "¡Vamos!" y agitaba el brazo con el puño cerrado. A su lado, Gallardo sonreía sin poder creer lo que acababa de ver.

"Gol argentino. Messi, siempre Messi. No te vayas nunca. Jugá hasta el infinito. Hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores", continuó Vignolo.

El relato siguió mientras Tevez y Agüero movían los brazos en señal de alabanza, rendidos ante otra obra maestra del capitán argentino: "Tenía que ser el tercero y acá está el tercero. Messi, para que lo cante Gallardo, para que lo cante el Kun Agüero, para que lo cante Carlitos, para que lo canten todos ustedes".

Con la tribuna coreando el nombre del capitán, el relator remató: "Messi, Messi, Messi grita la tribuna. Señoras y señores, el goleador histórico del seleccionado argentino. Messi, siempre Messi, una cosa de locos. Argentina 3, tres de Leo. ¿Qué me contás? Argelia 0".

Después del tercer tanto llegaron los análisis y las comparaciones. "¿Qué se puede decir, Pollo? ¿Qué se puede decir que no sean cosas maravillosas? Encontrar a Leo ahí, en ese espacio, en esa medialuna, es ir al mediocampo", destacó Gallardo.