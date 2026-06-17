17 de junio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: la desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut de Argentina

Los exfutbolistas compartieron la transmisión junto a Sebastián Vignolo y protagonizaron un momento inolvidable tras el hat-trick en la goleada 3-0 de Argentina ante Argelia.

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La emotiva y desopilante reacción de Gallardo

La emotiva y desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut del Mundial

El estreno de la selección argentina en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Mientras Lionel Messi deslumbraba con un triplete en la victoria por 3-0 ante Argelia, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y Sergio "Kun" Agüero siguieron cada jugada con la tensión y la admiración propias de cualquier hincha.

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Los tres compartieron la transmisión especial de ESPN junto a Sebastián Vignolo y pasaron de la concentración absoluta a una explosión de euforia cuando el capitán argentino marcó su tercer gol de la noche.

"Está el tercero. Tiene que ser el tercero. Tiene que ser el tercero. ¡Golazo!", relató Vignolo en el instante previo a la definición de Messi. La reacción fue inmediata: Gallardo, Tevez y Agüero se pusieron de pie, apretaron los puños y celebraron con incredulidad. "¡De pie!", pidió Tevez mientras el Kun gritaba "¡Vamos!" y agitaba el brazo con el puño cerrado. A su lado, Gallardo sonreía sin poder creer lo que acababa de ver.

Embed - LA REACCIÓN DEL TRIUNFO ARGENTINO ANTE ARGELIA CON VIGNOLO, GALLARDO, TEVEZ Y AGÜERO | ESPN MUNDIAL

"Gol argentino. Messi, siempre Messi. No te vayas nunca. Jugá hasta el infinito. Hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores", continuó Vignolo.

El relato siguió mientras Tevez y Agüero movían los brazos en señal de alabanza, rendidos ante otra obra maestra del capitán argentino: "Tenía que ser el tercero y acá está el tercero. Messi, para que lo cante Gallardo, para que lo cante el Kun Agüero, para que lo cante Carlitos, para que lo canten todos ustedes".

Con la tribuna coreando el nombre del capitán, el relator remató: "Messi, Messi, Messi grita la tribuna. Señoras y señores, el goleador histórico del seleccionado argentino. Messi, siempre Messi, una cosa de locos. Argentina 3, tres de Leo. ¿Qué me contás? Argelia 0".

Después del tercer tanto llegaron los análisis y las comparaciones. "¿Qué se puede decir, Pollo? ¿Qué se puede decir que no sean cosas maravillosas? Encontrar a Leo ahí, en ese espacio, en esa medialuna, es ir al mediocampo", destacó Gallardo.

"De diez tiros te erra medio", sintetizó Tevez con una sonrisa. Por su parte, Agüero encontró un antecedente inmediato: "Es muy parecido al gol de Bosnia en 2014. Hizo mil goles así, pero en la selección uno recuerda ese gol".

La ovación continuó cuando Lionel Scaloni decidió reemplazar a Messi a los 78 minutos. Antes de que abandonara el campo, Tevez propuso que todos se pusieran de pie para aplaudirlo.

"Ya no hay palabras para describirlo. Es emocionante. Es un jugador increíble. Más allá de lo que representa, en cada oportunidad que tiene demuestra su valía. No quedan palabras para describirlo", expresó Gallardo.

Agüero, en tanto, entendió rápidamente la decisión del capitán de dejar la cancha: "No tuvo problemas en salir porque esos tres goles y esa victoria... él sabe que esto es largo".

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