Ángel de Brito reveló un tremendo dato de la autopsia de Silvina Luna: "Tenía todo el cuerpo..."

silvina luna

"Es extrañísimo que no esté la autopsia de Silvina Luna. No puede ser que la autopsia de Silvina Luna aún no tenga resultados. Que me disculpe Ezequiel, el hermano, pero Silvina tenía todo el cuerpo duro porque se le iba endureciendo por el material que le pusieron”, indicó.

Esto lo reveló por el caso de Cristian Pérez Latorre, quien fue el cirujano luego de haberse sometido a una operación con Aníbal Lotocki.

El cirujano que operó a Silvina Luna fue detenido en Estados Unidos

El cirujano argentino Cristian Pérez Latorre fue detenido en Estados Unidos acusado de practicar la medicina sin licencia y de causar graves lesiones corporales.

Los hechos que le imputan ocurrieron en el marco de una cirugía plástica realizada el 13 de julio de 2021, según informó la cadena CBS News.

Pérez Latorre enfrenta seis cargos de ejercer la medicina sin certificación y uno adicional por infligir lesiones corporales graves a una mujer.

La investigación que llevó a su detención se centró en los procedimientos que Latorre realizó sin tener la debida certificación médica, lo cual, según la jefa de la División de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor, Kathleen Nicholls, es considerado “peligroso y egoísta”. Nicholls enfatizó que la práctica de la medicina sin licencia no será tolerada.