Casación rechazó el pedido de excarcelación y Lotocki seguirá preso hasta el juicio oral por la muerte de Zárate

La Cámara Nacional de Casación Penal había elevado de cuatro a ocho años la pena de prisión contra Aníbal Lotocki al confirmar la sentencia por "lesiones graves reiteradas", en perjuicio de las modelos Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, a quienes operó en su clínica.

Además, aumentó de cinco a diez años su inhabilitación para ejercer la medicina e incorporó por primera vez la condena por "estafa", hecho cometido en perjuicio de Trenchi.

En un principio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 28 lo había condenado a cuatro años de prisión, pero ahora la Sala III del máximo tribunal penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa y le duplicó la pena.

Lotocki deberá cumplir entonces una condena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina, por "resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos en perjuicio de las señoras Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi".

Lotocki detenido

Aníbal Lotocki habló por primera vez desde la cárcel: "No debería estar acá"

Aníbal Lotocki habló por primera vez desde la cárcel de Ezeiza donde se encuentra detenido con prisión preventiva acusado de homicidio simple por la muerte del empresario Cristian Zárate. "No debería estar acá" señaló el especialista en una entrevista donde describió como son sus días y aseguró: “No esperaba este presente, no estaba en mis planes".

El médico cirujano se mostró molesto por su actual situación judicial: "No estaba en mis planes para nada, no me parecía lo justo porque realmente una prisión preventiva. O sea, yo estoy acá por una prisión preventiva. No he tenido juicio, ni fui enjuiciado, no tengo ningún tipo de condena por la cual no debería estar acá”.