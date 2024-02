Ángel De Brito reveló que Marcos Ginocchio tiene una nueva pareja famosa con una bandera

Durante una entrevista con Mañanísima por eltrece, Lauty no le esquivó a la pregunta si estaba enamorado y aseguró que “siempre estoy enamorado de la vida”. Sin embargo, la periodista Majo Martino contó que fuera de cámara le reveló que se reconcilió con la China Suárez: “Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”.

Embed Majo Martino habló con Lauty Gram y confirmó en #Mañanisima la reconciliación entre el cantante y la China Suárez.#lovieneltrece pic.twitter.com/xPY950D98X — eltrece (@eltreceoficial) February 26, 2024

Pero, esta situación dejó en duda la relación ya que, en las redes sociales, el conductor de LAM, Ángel De Brito, encendió los rumores que sostienen que en realidad la actriz podría haber empezado un romance con el salteño.

Ángel De Brito dio a entender que Marcos Ginocchio y La China Suárez estaría comenzando un romance

La relación de Marcos Ginocchio y Eugenia “La China” Suárez podría haber comenzado cuando ambos coincidieron en un viaje laboral a México en el que se los vio muy compinches, hasta compartiendo fotos juntos en las redes sociales. Luego de esto, también coincidieron en un evento organizado por una importante marca.

Ahora, siempre cercano a sus seguidores, Ángel De Brito se animó a responder a todas las dudas a través de las preguntas que se hicieron los fanáticos en Instagram y sin filtro dio a entender un supuesto romance entre el Primo y la China.

“¿Cuándo va a ir Marcos a LAM?”, fue la duda de su interlocutor y el periodista respondió tajante: “Su chica lo tiene muy entretenido”. Sin embargo, lo llamativo fue el emoji con el que acompañó la respuesta: una bandera de China.