Inesperado: ¿se separó una de las parejas más reconocidas de la música?

image.png

A pesar de la diferencia de edad entre ambos, sus seguidores salieron a bancar la relación. Sin embargo, en los últimos días comenzaron los rumores de crisis, hasta que Pochi de "Gossipeame" publicó una información contundente que confirma lo menos esperado.

"Claramente acá se picó todo", escribió la panelista en una historia de Instagram, junto a la captura de que ambos ya no se seguían en la red social. Eso no es todo, sino que también añadió información que hasta el momento no se conocía: "Alguien me había contado que cuando el se presentó en la Costa lo habrían visto llorando por la China y la dejé pasar...Ahora me cierra todo!!", detalló.

Ahora queda esperar a que las figuras se pronuncien al respecto, ya que sus seguidores se sorprendieron al sospechar que la relación llegó a su fin.