Un famoso conductor de TV confirmó que fue infiel: "No me arrepiento porque lo disfruté" El presentador de noticias fue señalado por haber admitido que engañó a sus parejas. Además, brindó motivos que lo complicaron más. Agregar C5N en









¿Qué conductor fue infiel? Imagen generada con IA.

En LAM hablaron sobre infidelidades en el mundo del espectáculo y se destapó una poco conocida: el conductor Esteban Mirol admitió que engañó a su pareja y lo contó muy orgulloso. “No me arrepiento”, disparó al explicar que no sabía cómo manejar la situación y fue atacado por los panelistas.

Como Fede Bongiorno está de vacaciones, Mirol fue su reemplazante por un día y ofició de “suricata”, como le dicen a la dupla de Pepe Ochoa con Fefe. Opinó de todos los escándalos de la farándula y también habló sobre su propia vida, la cual mantiene en perfil bajo.

Pero se destapó en LAM y reveló lo inesperado: “Fui fiel muchas veces y no me arrepiento”. Fue entonces que explicó los motivos y la embarró: “Con muchas mujeres, le fui infiel a una sola mujer. No me parece correcto ser infiel, pero se disfruta mucho igual”.

Esteban Mirol durante su participación en MasterChef. Redes Sociales Ante esta situación, la panelista Denise Dumas le cuestionó su actitud y Mirol respondió que lo hizo porque la relación ya estaba desgastada y no sabía cómo poner fin. “Bueno anímate, sos un adulto. No la engañes. Terminá y punto”, dijo la comunicadora. Ante esto, Mirol contó que se confundió de nombre con una mujer y terminó de arruinarlo.

Claudio Rígoli se casó en secreto con su novia en Italia Redes sociales El conductor Claudio Rígoli decidió casarse en Italia con su novia Elisa en una ceremonia única en la costa italiana y nadie se enteró. El conductor, fiel a su estilo reservado, mantuvo todo en secreto y, cuando vuelvan a Argentina, harán un evento más masivo para su entorno.

La noticia fue confirmada por LAM, quien dio los detalles de cómo había sido todo. La periodista Pilar Smith contó: “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”. Ese día, Esteban Mirol, otro conductor reconocido del canal, contó en LAM que tampoco sabía: “No sabía nada. Toda su vida fue súper reservado”. Previamente, Rígoli había contado que se iba de vacaciones con Elisa, su pareja desde 2023, pero sin contar que iba a casarse.