"Qué retumbe": la inoportuna frase de Rosalía que desató una nueva polémica

Lo que prometía ser una jornada festiva para Rosalía en Chile derivó en una intensa controversia digital durante su LUX Tour. La intérprete española soltó unas palabras que numerosos asistentes asociaron con los desastres que marcaron a dicha nación, desencadenando reproches y llamados a boicotearla. El inesperado episodio opacó la gran convocatoria de su visita y encendió las alarmas en su equipo de trabajo.

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El hecho se produjo en el marco de sus multitudinarios shows agotados en el Movistar Arena de Santiago . Al iniciar el espectáculo, la estrella lanzó ante el público " Que tiemble y que retumbe la tierra ", una expresión pensada para enardecer a la multitud pero que cayó muy mal por los antecedentes sísmicos del lugar. La desacertada arenga transformó la euforia inicial del recinto en un clima cargado de incomodidad y tensión.

Rosalia pidió "que tiemble y que retumbe la tierra" en pleno chile No sale de una y ya se metió en otra kjajajaja pic.twitter.com/u6UoomPVhi

El impacto en las plataformas digitales fue fulminante y los cuestionamientos no tardaron en multiplicarse. entre los comentarios más leídos figuraron "¿Cómo vas a decir eso en Chile?", "¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?" y "La ignorancia lleva al desastre" , reflejando el malestar de quienes acusaron a la estrella de falta de empatía. El repudio masivo escaló rápidamente en las tendencias globales durante las horas posteriores al recital.

No obstante, un sector de los fanáticos salió al cruce para amortiguar el impacto y sostener que se trató de un simple recurso escénico . Quienes la defendieron remarcaron que el enunciado buscaba inyectar energía a la apertura del concierto y que no existió intención de faltarle el respeto a la memoria colectiva del país vecino. Esta postura abrió un acalorado debate entre los internautas que intentaron bajarle el tono a la controversia.

Este traspié mediático agrava el panorama para la cantante, quien ya venía tambaleando tras otra fuerte ola de críticas derivada de los episodios ocurridos al término de la final del Mundial 2026. Así, la artista suma un nuevo frente abierto en una gira que prometía ser puramente consagratoria.

Cuándo son los shows de Rosalía en Argentina

La cantante española Rosalía tiene programadas cuatro presentaciones consecutivas en Buenos Aires para los primeros días de agosto, como parte de su gira internacional Lux. Los recitales se llevarán a cabo en las fechas del sábado 1, domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto. El lugar elegido para el reencuentro con el público local es el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, con capacidad para albergar a unos 15.000 espectadores por función.

Redes sociales

Las cuatro funciones del tour se encuentran totalmente agotadas desde que se pusieron a la venta a fines del año pasado. En los conciertos, la artista catalana tiene previsto desplegar una ambiciosa puesta en escena visual para presentar los temas de su cuarto álbum de estudio, titulado Lux, combinándolos con los grandes éxitos que consolidaron su carrera internacional.

La llegada de la intérprete ocurre en medio de una fuerte controversia en las redes sociales debido a una publicación reciente vinculada con la final del Mundial, lo que generó malestar y pedidos de boicot por parte de algunos seguidores argentinos. A pesar de que esto motivó la cancelación de algunos servicios particulares de traslados y homenajes en el interior del país, las autoridades del estadio informaron que las entradas de los shows siguen con la condición de venta completa y no se contempla la devolución del dinero por canales oficiales, manteniendo la expectativa en torno a las cuatro noches pautadas en la capital.