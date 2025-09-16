Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario El expresidente de Brasil debió ser trasladado de emergencia y bajo custodia policial, días después de ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Por







El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este martes de urgencia a un hospital bajo custodia policial luego de sufrir una descompensación mientras cumplía el arresto domiciliario, días después de ser condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado.

El exmandatario de 70 años presentó “un cuadro severo de hipo, vómitos y presión baja”, informó su hijo Flavio Bolsonaro a través de la red social X este martes por la tarde.

Flavio Bolsonaro

Bolsonaro, líder identificado con la ultraderecha, recibió el pasado jueves una condena a 27 años de prisión por organizar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva luego de perder las elecciones presidenciales de octubre de 2022.

Según el médico Claudio Birolini, Bolsonaro fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde que sufrió una puñalada en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, motivo por lo que se encuentra “bastante débil”.

En ese sentido, explicó que desarrolló una leve anemia como consecuencia de "una mala nutrición durante el último mes”, sumado a que le extrajeron ocho lesiones cutáneas para su posterior biopsia.