Video: pánico en Pilar por un puma suelto en las inmediaciones de un country

El felino fue captado por las cámaras de seguridad en el perímetro del barrio privado Pilar del Este, en la localidad de Villa Rosa.

La aparición de un puma en un exclusivo barrio privado de Pilar generó pánico entre sus residentes y puso en alerta a las autoridades locales. El avistamiento del felino en el complejo Pilar del Este , en la localidad de Villa Rosa , llevó a que la administración del lugar emitiera un comunicado de urgencia instando a los vecinos a tomar precauciones extremas .

El comunicado, difundido a través de sistemas de alerta internos, confirmó que el puma fue detectado en el perímetro externo del barrio . "Estimada comunidad, les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo a través de nuestro sistema de CCTV la presencia de un puma", indicaba el aviso.

Las autoridades del complejo solicitaron a los residentes que, en caso de un nuevo avistamiento, contacten de inmediato a Defensa Civil (103) y posteriormente a la guardia del barrio para coordinar la respuesta.

Divisaron un Puma en las inmediaciones de un barrio cerrado. Se trata del complejo Pilar del Este, cuyas autoridades advirtieron a los vecinos por la aparición del felino en sus inmediaciones. pic.twitter.com/tNeceSqkOX

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la zona de Pilar. En junio de 2024, en el barrio de Parque Irizar, en Fátima, circularon rumores sobre la presencia de un puma suelto. Sin embargo, a diferencia del caso actual, este reporte no pudo ser confirmado y la alarma se disipó al no haber más avistamientos ni registros de daños a animales.

El antecedente más impactante se remonta a marzo de 2016, cuando un puma que era criado como mascota en una casaquinta de La Lonja se escapó. Durante horas, los residentes vivieron momentos de tensión mientras el animal deambulaba por las inmediaciones del arroyo Pinazo. En aquella ocasión, la policía local recomendó a los vecinos permanecer en sus hogares hasta que, ya entrada la noche, se confirmó que el felino había regresado a la propiedad de donde se había fugado, poniendo fin a la emergencia.

Qué recaudos hay que tomar ante la presencia de un puma

Expertos en fauna silvestre subrayaron la importancia de seguir un protocolo estricto para mitigar los riesgos. Se recomienda a los vecinos no dejar a sus mascotas deambular sin supervisión, especialmente durante la noche. Además, se aconseja sacar la basura solo en los horarios cercanos a la recolección, ya que los desechos pueden atraer a otras especies que son fuente de alimento para estos depredadores.

Dado que los pumas son animales de hábitos nocturnos, se ha pedido a los residentes, especialmente a niños y adolescentes, que eviten estar al aire libre después del anochecer.

Aunque los pumas generalmente tienden a evitar el contacto con los humanos, pueden percibir a cualquier ser vivo menor a 40 o 50 kilos como una presa potencial. Los especialistas señalan que los ataques de estos felinos suelen ocurrir en situaciones de defensa, cuando se sienten acorralados, o en su búsqueda natural de alimento. En este sentido, la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires es el organismo oficial para recibir denuncias sobre avistamientos y manejar este tipo de incidentes, garantizando una respuesta coordinada y segura.