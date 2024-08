Marcelo Tinelli reveló su rol en el Cantando 2024: "Me encantaría conducirlo, pero..."

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Marcelo Tinelli habló sobre el próximo proyecto del canal que representa: "Se viene el Cantando, estamos preparándolo en América. Me encantaría a mi conducirlo, no sé si se va a dar. Estamos viendo en estos momentos, tenemos una reunión". Con estas palabras, sorprendió al dar a entender que quizás no pueda conseguir su sueño.