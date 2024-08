Ángel de Brito reveló quiénes son sus angelitas preferidas y causó internas en LAM

El conductor de América no tuvo dudas en admitir la periodistas de su programa que mejor le cae y generó un clima tenso en el programa.

Ángel de Brito no tuvo problemas en admitir quiénes son sus panelistas preferidas de LAM en pleno programa, lo que generó un momento incómodo con las demás “angelitas” por no tener el favoritismo del conductor. ¿A quiénes eligió?

Por eso, una de las elegidas de movida fue la conductora de Yanina 107.9 en El Observador. En ese momento, aprovechó para decir que una de las “angelitas” que estuvo de visita y no prosperó como panelista fue Ángela Leiva que estuvo una semana “sin hablar”.

Fue entonces que contó que con determinado sector no iba a hablar porque no estaban sus preferidas. En ese lugar que no priorizaba estaban Fernanda Iglesas, Marcelo Feudale y “las suricatas”. Mientras que, del lugar que quería estaban también Marixa Balli y Matilda Blanco.

Ángel de Brito reveló qué figuras se suman a Bake Off como participantes

El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló más nombres que estarán en "Bake Off Argentina: famosos" y se emitirá en Telefe, luego de haber contado que estarán otras figuras como Javier Calamaro y Cami Homs, entre otros.

En las últimas horas, se revelaron nuevos nombres. El primero fue el de la actriz Andrea Del Boca, lo cual marcará su regreso a la pantalla chica en un formato diferente porque se verá solo por la televisión.

Embed Confirma @AngeldebritoOk nuevos convocados para “BAKE OFF FAMOSOS”:



— Andrea del Boca

— Gastón Edul

— Eliana Guercio pic.twitter.com/iP2uUgvgD3 — fefe (@fedeebongiorno) August 13, 2024

Por su parte, Gastón Edul también formará parte del programa, luego de ser popular en los últimos meses por su desempeño como periodista con la Selección argentina en TyC Sports. Pero divirtió desde su lado más humorístico en Olga.

La última participante que se viralizó en los últimos días fue Eliana Guercio, quien supo ser panelista de Gran Hermano en el debate y generó controversia por su fanatismo por Juliana Furia Scaglione.