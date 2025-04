Andrew Garfield confirmó su vuelta a Marvel y llenó de ilusión a los fans: ¿nueva reunión de Spider-Mans?

Durante una rueda de prensa en el evento Middle East Film & Comic Con realizado en los Emiratos Árabes Unidos, Andrew Garfield fue consultado por la posibilidad de volver a ser el Hombre Araña y se mostró muy ilusionado. " Me encantaría volver a interpretar al personaje de alguna manera , pero creo que tendría que ser algo muy extraño. Creo que me gustaría hacer algo muy peculiar, algo muy único, original y sorprendente ", expresó.

Pero eso no fue lo único, sino que hizo mención al éxito de los filmes de Miles Morales y llenó de ilusión a los fans: "Me gusta la libertad creativa que tuvieron con las películas animadas del Spider-Verse; me parecen geniales. Se puede honrar al personaje de muchas maneras diferentes a través del multiverso. ¡Tengo curiosidad!". De esta manera, dio a entender que su regreso podría ir de la mano con la llegada del primer Hombre Araña de tez morena.

Embed - ET on Instagram: " Hacksaw Ridge, Tick Tick Boom, We live in Time Comic Con #andrewgarfield #comiccon" View this post on Instagram A post shared by ET (@etbilarabi)

La sinopsis filtrada de Spider-Man: Brand New Day indicó lo siguiente: "Tras los acontecimientos de Doomsday, la paz dura poco cuando surge una nueva amenaza mortal que pone en peligro a sus amigos y obliga a Peter a regresar a regañadientes a su identidad de Spider-Man, donde se encontrará formando equipo con un aliado improbable para proteger a sus seres queridos". Todo esto deja a las claras la gran posibilidad de que allí vuelva Garfield.

