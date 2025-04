Marvel confirmó la noticia más esperada sobre la segunda temporada de Daredevil: "La ex de Matt..."

La segunda temporada de Daredevil: Born Again llegará con muchas novedades.

La productora Marvel Television ya se encuentra en filmaciones para la segunda temporada de Daredevil: Born Again y el showrunner de la serie decidió adelantar múltiples novedades sobre lo que será su estreno en marzo de 2026 .

En diálogo con el portal TV Insider, Dario Scardapane habló sobre la segunda temporada de Daredevil: Born Again y sorprendió con varias revelaciones. " Ahora hay dos bandos: la resistencia y la administración . Hay personajes en ambos bandos cuyas historias apenas están comenzando ", comenzó por expresar con respecto al final de la primera entrega.

Al mencionar a algunos de ellos, Scardapane reveló: "Tenemos a un personaje como Daniel Blake, tenemos a la periodista BB, y tenemos a una ex de Matt (Murdock), Heather, quien ahora es la zar de la salud mental". De esta manera, adelantó que el noviazgo terminó tras el último capítulo de la primera temporada, lo que abre un mundo de posibilidades para el personaje.

Matt Murdock Heather Daredevil Born Again Matt y Heather no están más en pareja tras el final de Daredevil: Born Again. Marvel Studios

Por otro lado, el showrunner también habló sobre lo que fue el fallecimiento de Foggy en el primer capítulo, ya que hay una teoría que asegura que el personaje fingió su muerte. Al ser consultado por esto, respondió: "Esa es una pregunta difícil, y voy a esquivarla. Creo que lo responsable y divertido es decir que el tiempo lo dirá. No puedo dar una respuesta definitiva".

Karen Matt Foggy Daredevil Born Again Karen y Foggy volverán en la segunda temporada, algo que ilusionó mucho a los fans. Marvel Studios

Semanas atrás, Brandon Davis realizó una entrevista a Brad Winderbaum, el productor ejecutivo del streaming, televisión y animación de Marvel Studios. Allí, confirmó que Foggy (Elden Henson) y Karen (Deborah Ann Woll) volverán para la segunda temporada de Daredevil: Born Again y con un rol protagónico.

