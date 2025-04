Marvel lanzó el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps y confirmó la peor noticia La productora llenó de expectativa al público tras mostrar nuevos detalles sobre la película, aunque adelantaron un dato clave que preocupa a los fans.







Marvel Studios adelantó varios secretos sobre The Fantastic Four: First Steps. Capturas YouTube

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó el tráiler final de la película The Fantastic Four: First Steps (Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos) y anticipó la peor noticia posible para lo que será el futuro de estos superhéroes tan esperados por los fanáticos.

Luego de lo que había sido el primer teaser sobre The Fantastic Four: First Steps, donde mostraron a Galactus por primera vez, Marvel decidió revelar la apariencia de la nueva Silver Surfer interpretada por Julia Garner. En lo que mostró la productora, se pudo escuchar que llegó a la Tierra para advertir por el inminente fin del mundo.

Tras esto, Los 4 Fantásticos comenzaron a buscar la forma de evitar que esto suceda y, a la mitad de tráiler, se observó una imagen de la Tierra a punto de explotar, con la nave de los héroes regresando a la misma. De esta manera, terminó por quedar en claro que así es como estos cuatro personajes llegarán al UCM, ya que se quedarán sin hogar y será trabajo de Reed Richards (Pedro Pascal) descubrir cómo viajar por el Multiverso. The Fantastic Four: First Steps tierra explotada La Tierra del Universo de The Fantastic Four: First Steps va a explotar. Captura YouTube Aquí es donde toma aún más fuerza la teoría que vincula esta película con Avengers: Doomsday, donde estarán los cuatro protagonistas de The Fantastic Four: First Steps. Según indicaron, Doctor Doom (Robert Downey Jr) aparecerá en este filme como sorpresa será clave en su viaje a la Tierra-616, donde está situado el Universo Cinematográfico de Marvel Studios. A pesar de todas estas especulaciones, lo cierto es que todavía hay muchas preguntas por responder en la película y una de ellas es cuál será el rol del reconocido actor John Malkovich, quien apareció en el primer teaser y apunta a ser un villano. Otra duda muy válida es la ambientación en la década de 1960, ya que no parece haber una explicación lógica para que Los 4 Fantásticos vayan a coincidir con la época actual de Marvel.