Marvel estrenó el último capítulo de Daredevil: Born Again y llenó de expectativa a los fans

Durante los últimos minutos del episodio final, Daredevil quería enfrentarse en solitario contra Wilson Fisk y sus súbditos, por lo que Karen Page le pidió por favor que no lo haga a menos que quisiera morir. Tras pensarlo por unos segundos, aceptó no ir contra el alcalde de Nueva York y habló sobre la necesidad de "formar un ejército" para enfrentarse a Kingpin.

Los fanáticos rápidamente entendieron la referencia y se trató de un claro guiño a The Defenders, aquel grupo que fue introducido por Netflix en 2017. Esta serie reunió a los héroes de este pequeño universo, es decir a Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand/Iron Fist con Matt Murdock, aunque se espera que también pueda ser parte Colleen Wing y el más pedido por los fanáticos: Spider-Man.

Todo esto no hizo más que ilusionar a los fanáticos con respecto al lanzamiento de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, ya que además se trata de una de las series más exitosas que tuvo Marvel en toda su historia. Así, los propios protagonistas se encargaron de hablar un poco sobre esto y anticiparon varias novedades.

Tan solo minutos después del lanzamiento del último episodio de Daredevil: Born Again, uno de los integrantes más importantes de la serie se encargó de anticipar cuándo será el estreno de la segunda temporada.

Dario Scardapane, showrunner de Daredevil: Born Again, confirmó en su cuenta de Instagram que la segunda temporada de la serie se estrenará en marzo de 2026. De esta manera, los fanáticos deberán esperar tan solo 11 meses para descubrir cómo seguirá la historia, la cual parece que va a ser clave para Spider-Man: Brand New Day.

"It's all led up to this… Such a mix of emotions as we close out S1. So grateful for the cast, crew and studio for their confidence and indulgence. Biggest of thanks to Sana, Brad, Kevin, Lou, Aaron, Justin, Charlie, Vincent, Deb, Jon and the whole mad circus. And yeah, Season 2 March 2026."