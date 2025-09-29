Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

La elección de la influencer refuerza su identidad. Un aroma floral oriental que combina elegancia y permanencia.

Cami Mayan encontró en una fragancia de lujo el complemento perfecto para su estilo personal. La influencer argentina eligió L’Interdit Eau de Parfum de Givenchy como parte esencial de su rutina, un aroma que se volvió inseparable de su presencia en redes y en cada uno de sus looks.

Los perfumes se convirtieron en un accesorio tan importante como la ropa o el maquillaje. No solo completan un outfit, sino que también transmiten personalidad y crean recuerdos a través de la memoria olfativa. En este caso, la elección de Mayan refuerza la idea de cómo un aroma puede transformarse en marca registrada.

Con un carácter intenso, sensual y elegante, L’Interdit es mucho más que un perfume, ya que según ella es una declaración de estilo. Su composición floral con matices orientales explica por qué se consolidó como uno de los favoritos de las mujeres que buscan destacar con un toque elegante que marca la diferencia.

L’Interdit de Givenchy fue lanzado en 2018 de la mano de los perfumistas Dominique Ropion, Anne Flipo y Fanny Bal. Pertenece a la familia Oriental Floral y mezcla notas frescas, florales y amaderadas en una mezcla que resulta adictiva.

En sus primeras notas aparecen la pera y la bergamota, que aporta frescura. El corazón floral está dominado por jazmín sambac, nardos y flor de azahar del naranjo, un trío que suma intensidad y elegancia. Finalmente, la base revela acordes profundos de vainilla, pachulí, ambroxan y vetiver, responsables de su carácter sensual y duradero.

La marca francesa presentó esta fragancia como un homenaje a lo prohibido, una invitación a romper reglas y expresar la personalidad sin límites. No sorprende que Cami Mayan la haya adoptado como su insignia diaria.

Cuánto sale el perfume favorito de Cami Mayan en Argentina

Si bien no se trata de una opción económica, L’Interdit se ubica como una inversión en calidad y duración. En perfumerías argentinas, el frasco de 35 ml se consigue por unos 150.240 pesos, mientras que la presentación de 50 ml ronda los 208.000 pesos.

El perfume está disponible en tiendas especializadas de todo el país y mantiene una gran aceptación entre quienes lo prueban. Para la influencer, este aroma representa su estilo en estado puro y la acompaña como un sello personal en cada ocasión.