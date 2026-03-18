"Agradezcan que hablé poco": el aviso de Cami Mayan tras el ataque de Coscu La panelista hizo un duro descargo contra el streamer que la catalogó de "no soltar" a su expareja Alexis Mac Allister en una charla con Martín Cirio. + Seguir en







La mediática defendió su derecho a la palabra sobre cualquier tema que considera necesario. Redes sociales

Cami Mayan se está abriendo paso en los medios, pero su vida pasada con su expareja Alexis Mac Allister sigue siendo tema de debate: "Agradezcan que hablo poco", avisó.

La panelista del streaming Luzu TV le respondió a su colega que dijo que ella sigue hablando del jugador de la Selección argentina, en vez de "brillar" por lo que hace: "¡Soltalo! Ya está. Odio que busquen su fama en el pasado", disparó indignado.

La discusión se hizo pública cuando el líder de Coscu Army habló con Martin Cirio sobre el "concepto" de carrera que tiene Mayan, cuando insiste en hablar del pasado mientras él ya tiene una nueva vida: "Lo voy a contar porque son cosas que viví yo, es mi experiencia. Agradezcan que bastante reduje todo lo que pasé".

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Porque Coscu hundió a la influencer: "Si tu carrera comenzó por ser "novia de", no salgas después a matarlo". pic.twitter.com/GHgIJD52Pn — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 17, 2026 La influencer aseguró que no se trata de marketing sino que habla porque es parte de su biografía y tiene derecho a tomar la palabra: "Deberían estar contentos con lo poco que he hablado. Cuando quiera hablar, voy a hablar de lo que se me cante el orto", concluyó la joven y se hizo viral en redes.