Cami Mayan se está abriendo paso en los medios, pero su vida pasada con su expareja Alexis Mac Allister sigue siendo tema de debate: "Agradezcan que hablo poco", avisó.
La panelista del streaming Luzu TV le respondió a su colega que dijo que ella sigue hablando del jugador de la Selección argentina, en vez de "brillar" por lo que hace: "¡Soltalo! Ya está. Odio que busquen su fama en el pasado", disparó indignado.
La discusión se hizo pública cuando el líder de Coscu Army habló con Martin Cirio sobre el "concepto" de carrera que tiene Mayan, cuando insiste en hablar del pasado mientras él ya tiene una nueva vida: "Lo voy a contar porque son cosas que viví yo, es mi experiencia. Agradezcan que bastante reduje todo lo que pasé".
La influencer aseguró que no se trata de marketing sino que habla porque es parte de su biografía y tiene derecho a tomar la palabra: "Deberían estar contentos con lo poco que he hablado. Cuando quiera hablar, voy a hablar de lo que se me cante el orto", concluyó la joven y se hizo viral en redes.
La historia de Cami Mayan y Alexis Mac Alllister
Camila Mayan y Alexis Mac Allister estuvieron en pareja durante 5 años. La relación comenzó alrededor de 2018 y finalizó en diciembre de 2022, poco después de la consagración del futbolista en el Mundial de Qatar, en medio de un escándalo mediático y posterior disputa legal por compensación económica. La pareja convivió en Inglaterra donde ella lo acompañó en los inicios de su carrera. Mayan inició una demanda por compensación económica, la cual tuvo un fallo en contra de la mediática.