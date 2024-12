Alberto Cormillot fue dado de alta y volvió a su casa: "Puede haber sido un..."

En diálogo con el portal Teleshow, Alberto Cormillot se encargó de contar cómo se encuentra: "Tengo un hematoma en la pierna que no sé si fue por ejercicio o por un golpe, y me dejaron internado por las dudas. Mañana me van a hacer un doppler y nada más. No tengo trombosis". Con estas palabras, llevó tranquilidad a los seguidores de sus programas de televisión.