Alberto Cormillot manifestó cómo continúa su salud tras ser internado: "Tengo que..."

En tal sentido, advirtió sobre la magnitud del accidente doméstico que sufrió. "Doy gracias a Dios que solo fue rotura de costilla, porque el golpe fue muy fuerte contra una punta de madera. Después de la oscuridad y un carrito de Emilio, que me jugaron una mala pasada, me caí, me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas", manifestó.

En tanto, el médico de 85 años marcó que se realizó exámenes médicos: "Me hicieron todos los estudios y me tengo que quedar acá por unos días, hasta que pueda empezar a manejar el dolor con analgésicos por boca".