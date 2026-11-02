Feliz por el triunfo en el Superclásico, las chicanas de Riquelme a River tras las quejas por el arbitraje

Juan Román Riquelme no pudo ocultar la felicidad tras la victoria de Boca en el Superclásico en La Bombonera y chicaneó al mundo River tras las quejas del arbitraje, defendió al equipo de Rodolfo Arruabarrena y se mostró feliz por los tres puntos. “Fuimos el justo ganador. Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco”, indicó.
Si bien el presidente del Xeneize reconoció que “es complicado decir que se ganó un clásico jugando bien” al considerar que el choque terminó siendo “muy parejo, peleado”, no dejó de destacar que “Boca mereció el triunfo”, tras el 1 a 0 gracias al tanto de Lautaro Di Lollo.
De igual modo, el ídolo del club no ocultó su felicidad por la obtención de los tres puntos que le dio la clasificación a la Copa Libertadores 2027, sino que también se animó a opinar sobre la postura del conjunto de Leonardo Ponzio y las quejas del arbitraje.
Sobre los reclamos del Millonario por la actuación de Nicolás Ramírez, Román restó valor a las quejas del rival: “Siempre el que pierde va a pedir, es así. Nosotros estamos contentos, ganamos y conseguimos algo importante, que es estar en la Copa Libertadores nuevamente. Tenemos ilusión para el último partido. El fútbol argentino tiene mucho de eso, cuando no ganás culpamos al árbitro”.
Los de Núñez sufrieron dos expulsiones y el 10 fue crucial sobre las tarjetas rojas: “La expulsión es expulsión: el nueve se le va para el arco. No importa si la jugada es al segundo, a los cinco minutos o a los noventa. El atacante se va mano a mano con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión clara. A partir del gol de Boca creo que fue claro ganador del clásico. Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco".
Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico
Boca derrotó 1-0 a River en la Bombonera por el Superclásico, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con el triunfo, el Xeneize recuperó la punta de la tabla anual y ahora buscará conseguir una nueva victoria en su próximo partido.
El próximo encuentro de Boca será contra Defensa y Justicia, en el marco de la última fecha de la fase regular de la Zona A del Clausura. El cruce se jugará en la Bombonera, aunque la Liga Profesional todavía no confirmó el día ni el horario debido a que la jornada 16 se programará de acuerdo a los operativos de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina.