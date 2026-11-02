Sebastián Rambert, el último en pasar directamente de Boca a River: "Si fue roja para Montiel, también lo era para Blanco"

El exdelantero, que jugó en el Xeneize y el Millonario, analizó las jugadas más discutidas en la Bombonera durante el último Superclásico. "A River le costó el partido y a Boca le quedó muy cómodo", expresó.

Sebastián Rambert pasó de Boca a River en 1997 y fue el último jugador en ser transferido directamente del Xeneize al Millonario, por lo que su traspaso es uno de los más recordados de la década del noventa en el fútbol argentino. Como delantero compartió el vestuario con grandes figuras, como Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Claudio Caniggia de un lado y con Enzo Francescoli, Pablo Aimar y Juan Pablo Sorín del otro.

En diálogo con C5N , el exfutbolista analizó el desempeño del árbitro Nicolás Ramírez tras las acciones más polémicas del Superclásico entre Boca y River , en el que el Xeneize se impuso 1-0 en la Bombonera. Una de las jugadas principalmente discutidas fue la roja directa al lateral derecho del Millonario, Gonzalo Montiel, después de una infracción sobre Lautaro Blanco.

La jugada generó el malestar del lateral derecho del equipo de Núñez, del entrenador Leonardo Ponzio y del defensor Nicolás Otamendi ya que le recriminaron que la jugada tuvo la misma severidad que la previa acción de Blanco sobre el mediocampista Tobías Andrada.

"Es lo que más se le cuestiona por la falta igual de Blanco contra Andrada. Son jugadas muy similares y al menos hubiesen requerido revisión para que resuelva el árbitro entendiendo que él pudo haber visto algo distinto en el campo. Al no haberlas vuelto a ver, el árbitro no supo cuánta similitud tuvo", remarcó Rambert, quien ahora es entrenador.

En tal sentido, marcó las semejanzas entre ambas jugadas: "Tiene que ver con una cuestión de interpretación. Una fue una plancha debajo del tobillo donde termina arrastrando el pie del jugador, que en este caso llevaba el balón, en este caso Blanco para Boca y en el otro caso Andrada para River. Puede diferir un poco la zona de contacto en la que pegan pero la imprudencia y la vehemencia con la que buscan el balón es parecida y el contacto también".

En tanto, advirtió que el árbitro debería haber utilizado el mismo criterio para ambas jugadas. "La discusión es cuál de las dos es la que vale para la falta: la amarilla a Blanco o la roja para Montiel. En eso difiero. Después, puedo entender que para el árbitro haya sido roja. Si es roja para un lado, siento que también lo era para el otro. Si es amarilla también lo entiendo y en algún punto lo comparto, pero también sería en la otra jugada porque hay una similitud", expresó.

ROJA PARA MONTIEL Y RIVER SE QUEDÓ CON 9



Ramírez expulsó al defensor del Millonario por una dura infracción sobre Blanco.#SuperclásicoxTNTSports#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2Q23mfmbBF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

La temprana expulsión a Lucas Martínez Quarta que sufrió River contra Boca

La primera acción caliente ocurrió después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta resuelta por Ramírez a través del VAR después de que el defensor agarrar desde atrás al delantero Miguel Merentiel cometiéndole una insólita infracción cuando el uruguayo se preparaba para dirigirse al arco defendido por Santiago Beltrán.

"Para mí, estuvo bien expulsado porque era el último hombre. Fue una pelota que él vio que podía llegar a anticipar y lo sobra. Merentiel lo sacó, giró y no le permitió recuperarse. Merentiel fue vivo porque Martínez Quarta lo agarró, sintió el contacto, se dejó tomar y se soltó para caer", analizó el exdelantero de 52 años.

En tanto, se refirió a la reacción de ambos equipos tras la expulsión: "River tuvo que modificar y trató de ver en qué momento hacerle daño a Boca, lo que le costó a lo largo de los 90 minutos. Después, a River le costó el partido y a Boca le quedó muy cómodo".

TRAS VER EL VAR, RAMÍREZ ECHÓ A MARTÍNEZ QUARTA



El árbitro del encuentro expulsó al defensor de River por una falta de último hombre sobre Merentiel.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/GF07R3wRUU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

El aprovechamiento de Boca y las dificultades de River en el Superclásico

Asimismo, Rambert analizó la marca al mediocampista Leandro Paredes, quien es el principal organizador del Xeneize. "Boca se adueñó del juego con él, que puede mover muy bien la pelota y ser el eje del juego. Antes, tenía encima a Almada por el dibujo que tenía River, que tenía un 4-3-1-2 y a Almada cerca de Paredes para no dejarlo jugar sabiendo que hace jugar a sus compañeros, pero después lo perdió y Paredes terminó jugando más libre y fue determinante en el dominio", señaló.

En este marco, el exdelantero hizo alusión al dominio del conjunto de Rodolfo Arruabarrena y los inconvenientes del Millonario: "Boca encontró el gol bastante rápido con Di Lollo y no tuvo sobresaltos. A River le costó mucho encontrar posibilidades y situaciones para acercarse con peligro. Boca sacó provecho por la expulsión y controló las facetas de juego porque cuando River intentaba una transición rápida o salir de contra casi siempre encontró una inferioridad numérica y nunca una situación donde un 1 vs. 1 de peligro pueda llevarlo más cerca del arco".

Por otra parte, analizó el presente del Xeneize. "Estaba más favorecido por su posición en la tabla y encontró una solidez que se le dio con un buen resultado cuando fue a Brasil. Esas cosas lo afianzaron en lo que venía logrando. Encontró gol, frescura y complementa a Villa y Flores, que en algún momento no eran titulares los dos juntos. Está en un momento bueno y con un estado emocional muy bueno y fuerte como para jugar lo que se le viene en el último tramo del año. Le terminó saliendo todo redondo", destacó.

También mencionó a River: "Tenía la obligación de obtener los puntos y la derrota lo aleja de la posibilidad de seguir creciendo en la tabla y futbolísticamente. Lo que mejor venía haciendo River es que se le daban los resultados por encima del juego, aunque mostró una mejora después del partido con Sarmiento. Le queda un panorama difícil".