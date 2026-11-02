Superclásico: Alan Velasco habló de su polémico gesto a Gonzalo Montiel tras su expulsión

El mediocampista del Xeneize recordó su cruce con el lateral derecho de River, quien recibió la tarjeta roja directa tras una infracción sobre Lautaro Blanco.

El mediocampista de Boca Alan Velasco se refirió a su gesto a Gonzalo Montiel después de que el lateral derecho de River fuera expulsado durante el triunfo 1-0 del Xeneize sobre el Millonario en la Bombonera , en el marco del Superclásico por el Torneo Clausura 2026.

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Velasco celebró la expulsión de Montiel mientras sacudía su mano en alusión a que abandone el campo de juego y le gritaba "afuera". La jugada se produjo a los 34 minutos del segundo tiempo tras una infracción sobre Lautaro Blanco, quien había tirado larga la pelota y fue golpeado por el defensor del Millonario.

En tal sentido, el jugador de 24 años le bajó el tono a su reacción luego de la expulsión dispuesta por el árbitro Nicolás Ramírez, que se trató de una de las acciones más discutidas del Superclásico. "Cosas del partido. No voy a decir nada polémico" , expresó en la zona mixta según consignó TyC Sports.

En tanto, recordó la discusión que había mantenido con Montiel, por la cual ambos habían recibido la tarjeta amarilla: "Había sido para los dos la amonestación, en todo caso, y no pasa nada. Ya te digo, son cosas del partido. Queda ahí y no voy a decir más nada".

Las polémicas del Superclásico caliente que tuvo dos expulsados por el lado de River ya tiene los audios del VAR publicados. El árbitro Nicolás Ramírez fue llamado para que revea su decisión sobre una falta de Lucas Martínez Quarta y luego le mostró la roja a Gonzalo Montiel.

Apenas siete minutos comenzado el encuentro, Santiago Ascacíbar habilitó a Miguel Merentiel con un pase por alto y el uruguayo encaró para el arco rival. Pero fue sujetado por Martínez Quarta y el árbitro no sancionó falta. Fue por eso que el VAR lo llamó para que vuelva a ver la jugada.

"Hay una sujeción con los dos brazos", dicen desde Ezeiza. "Eso no lo observo en el campo de juego", respondió su colega. Fue entonces que va a verla y ahí decide modificar su decisión.

"Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol", indica Ramírez en campo.

Luego, a los 34 minutos de la segunda parte, Lautaro Blanco la había tirado larga por el costado izquierdo y fue golpeado por Gonzalo Montiel. Ahí no hubo interacción inicial con el VAR, ya que la decisión fue expulsarlo directamente y ahí intervinieron.

"Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", acota el AVAR, Gastón Suárez. Y suma: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida". Trucco coincide con su compañero: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". "Pudo provocar una lesión", concluye Suárez.