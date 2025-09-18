IR A
Ni Viejas Locas, ni Intoxicados: qué banda acompañará a Pity Álvarez en su esperado regreso en Vélez

La última leyenda del rock argentino se presentará el 5 de diciembre en Liniers. Desde hace más de un año ensaya con una nueva banda que armó. ¿Quiénes la integran?

Sebastián García
Pity Álvarez se prepara para la vuelta en Vélez.

A comienzos de agosto, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian "Pity" Álvarez, anunció su esperado regreso a los escenarios con un show que dará el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield. También confirmó que antes de esa fecha se conocerá un adelanto de lo que será su próximo disco, Basado en hechos reales.

Embed - C5N on Instagram: " PITY ÁLVAREZ ANUNCIÓ UN SHOW EN VÉLEZ El exlíder de Viejas Locas compartió la noticia a través de sus redes sociales. Será el 5 de diciembre del 2025."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

El regreso de Pity es algo que se viene cocinando a fuego lento desde comienzos de año. Los rumores comenzaron a circular a partir de una serie de publicaciones de fotos y videos del artista, con textos bastante sugestivos, realizadas desde una enigmática cuenta en Instagram (@pityalvarezok).

“Están listos?... Porque yo sí!”, “Cada vez falta menos… Estamos trabajando”, fueron algunos de los textos que acompañaban esas imágenes, que fueron borradas y ya no están disponibles, en las que se podía ver a Pity en las oficinas de PopArt Music, la compañía y productora a la que está vinculado desde hace veinte años, junto a sus principales ejecutivos, Roberto Costa y Alberto Moles.

Finalmente, en abril, Pity reapareció en el Quilmes Rock a través de un video que se proyectó en las pantallas gigantes y que hizo estallar de alegría al público presente en Tecnópolis. “Me muero por estar ahí… Y también me muero por estar en el público escuchando a las bandas. Pero, bueno… Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”, deslizó.

Embed - C5N on Instagram: "PITY ÁLVAREZ TOCARÁ EN EL QUILMES ROCK En un video que sorprendió a todos los presentes, el músico de 52 años anunció su regreso al festival. "Me muero por estar ahí. Y también por estar en el público escuchando las bandas". "Pero van a tener que esperar un ratito más, un poquito más", afirmó."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

Si bien el regreso se confirmó hace unas semanas, la fecha en la que saldrán a la venta las entradas para el show en Liniers es todavía una incógnita. Y lo que también es un secreto es la banda que lo acompañará en escena, aunque algunos indicios hay.

Qué músicos integran la banda con la que Pity Álvarez tocará el 5 de diciembre en Vélez Sarsfield

Se sabe que Pity se encuentra ensayando desde hace más de un año con una nueva banda que armó, en la que no hay excompañeros de Viejas Locas ni de Intoxicados. En algunas fotos y videos que circulan en redes sociales se lo puede ver acompañado por varios músicos que, al parecer, serán los integrantes de la banda que se presentará el 5 de diciembre.

Embed - Matias Mango on Instagram: ""trabajando" "
View this post on Instagram

A post shared by Matias Mango (@matiasrmango)

Se la puede ver a la cantante Barbara Corvalan, quien forma parte de los proyectos D’Vintash y Funky Torinos. También a Gabriel Prajsnar, bajista de la última formación de Viejas Locas, quien hace unos meses lanzó Sigue el Rock N’ Roll, un tema suyo en el Pity canta como invitado.

Embed - GABRIEL PRAJSNAR ft. PITY ALVAREZ - Sigue el Rock N' Roll (Video Lyrics)

Hernán Salas, quien tocaba con Juanse y las Fieras Lunáticas, se hará cargo de la guitarra, mientras que en teclados estará Matías Mango, quien también formó parte de la última etapa de Viejas Locas y ahora lleva adelante junto a Fernando Kabusacki y Fernando Samalea el proyecto Los Instrumentales de Charly, con el que Pity reapareció hace unos días en el escenario del Bebop Club de Palermo para interpretar el tema La sal no sala.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Ana Rugilo (@anarugilo)

Detrás de los parches estará Juan Manuel Colonna, baterista de Detonantes y Andy Chango, quien también integró la banda de Juanse. Además, subirá a tocar algunos temas Máximo Caballero, baterista de 1 Segundo Es Demasiado y Los Notables, quien aparece en un video ensayando la canción Hermanos de sangre.

Embed

Dada la magnitud del show de Vélez, se espera que también haya una sesión de vientos, que podría estar integrada por el trompetista Miguel Ángel Tallarita y el saxofonista Sergio Colombo, además de varios músicos invitados.

