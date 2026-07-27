Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas

La intérprete sigue en el ojo de la tormenta por su reposteo tras la final del Mundial.

La gira LUX Tour de Rosalía volvió a quedar en el centro de la escena este lunes, aunque esta vez por un episodio que pareció descomprimir la tensión que se había instalado en las redes sociales durante los últimos días. La cantante española, que permanece en Santiago de Chile antes de viajar a Buenos Aires , protagonizó un emotivo encuentro con un fan argentino que se viralizó rápidamente.

El joven se acercó para saludarla y, luego de expresarle su admiración, le dejó un mensaje que buscó cerrar la polémica generada tras el reposteo que la artista había hecho de un video de Mía Khalifa luego de la final del Mundial 2026. En efecto, el admirador, visiblemente emocionado, le dijo: "No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos" , una frase que rápidamente comenzó a circular en TikTok, X e Instagram.

La reacción de Rosalía fue inmediata: llevó sus manos al pecho, sonrió con emoción y respondió con un sentido "Gracias" , antes de despedirse afectuosamente del joven. El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de alivio después de varios días marcados por cuestionamientos en las redes sociales.

El episodio ocurre apenas unos días después de que la cantante quedara envuelta en una controversia por compartir un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 .

La publicación generó críticas entre parte del público argentino porque la ex actriz había realizado comentarios muy duros contra la Selección. Horas más tarde, Rosalía eliminó el reposteo y publicó un mensaje de disculpas: "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón". Más tarde reforzó su postura con otra historia de Instagram: "Solo tengo amor por Argentina".

Rosalía con un fan argentino hoy en Chile. pic.twitter.com/k7lWh52p9P — ROSALÍA CHILENIS (@rosaliachilenis) July 27, 2026

Qué va a pasar con los shows de Rosalía en Argentina

Hasta este lunes no existe ninguna modificación oficial respecto de las presentaciones de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista mantiene programados sus cuatro conciertos para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de la gira internacional LUX, y las funciones continúan confirmadas por la organización.

Si bien durante los últimos días algunos fanáticos manifestaron en redes sociales su intención de vender o devolver las entradas tras la polémica, el episodio no alteró la agenda oficial de la cantante. Incluso, después del pedido público de disculpas y del reciente encuentro con el fan argentino en Chile, el clima comenzó a moderarse entre buena parte de sus seguidores, que interpretaron el gesto como un intento de dejar atrás el conflicto.

La única consecuencia concreta derivada de la controversia fue la cancelación de un espectáculo homenaje dedicado a Rosalía en la ciudad de Córdoba, una decisión que los organizadores atribuyeron al clima de hostilidad generado en redes sociales y a cuestiones de seguridad para los artistas participantes. Sin embargo, ese episodio no guarda relación con la producción oficial del LUX Tour ni con los recitales previstos en Buenos Aires.

Con ese escenario, todo indica que Rosalía llegará esta semana al país para cumplir con una de las escalas más importantes de su gira por Latinoamérica. La expectativa continúa siendo muy alta entre sus seguidores argentinos, mientras la artista busca que el episodio vivido en las redes quede definitivamente atrás y que la atención vuelva a centrarse en la música y en el espectáculo que presentará sobre el escenario.