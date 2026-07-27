Claudia Sheinbaum cruzó a Javier Milei, tras acusarla de financiar una campaña antiargentina: "Es falso"

La presidenta de México aseguró que "no hay ninguna campaña contra ningún país o gobierno del mundo".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , desmintió los dichos en su contra de Javier Milei, quien la había acusado de financiar una campaña antiargentina , y aseguró que es "falso"

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"Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país o gobierno del mundo" , afirmó la mandataria ante la consulta de un periodista en la Casa de Gobierno.

Y añadió: "Aquí lo que hay es al revés, una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno. Pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo".

Milei habló este domingo en una entrevista radial sobre una supuesta campaña antiargentina financiada por gobiernos del exterior. "¿Sabes quien puso más plata en esta campaña anti Argentina? El Gobierno de Brasil", lanzó sin pruebas.

" También está financiada por México y el Partido Demócrata de Estados Unidos . Son cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", concluyó.

La relación entre Sheinbaum y Milei siempre fue distante y tuvo varios episodios de tensión diplomática. Uno de los más recordados tuvo lugar tras conocerse los detalles del escándalo $LIBRA.

Consultada en ese momento por la presunta participación de Milei en la promoción de la criptomoneda, Sheinbaum había afirmado: "De confirmarse, es sumamente grave".

Y agregó que lo que mostraba el caso era "hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado. El asunto es cómo uno como presidente de un país promueve algo para beneficio privado".