De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García, estrenada el 25 de diciembre de 2025 en cines en su país, que sigue a Rosa y Pierre en su caótica luna de miel en Santa Marta, Colombia.







La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García, estrenada el 25 de diciembre de 2025 en cines en su país, que sigue a Rosa y Pierre en su caótica luna de miel en Santa Marta, Colombia. Los suegros intentan impedir el matrimonio tras un secreto bomba, convirtiendo el viaje en un desastre. Un curiosidad para quienes no saben, la historia es narrada desde la perspectiva de Choco, el perro de la familia.

Fue escrita por Dago García y dirigida por Felipe Martínez Amador. Es la octava entrega de la exitosa saga de fin de año, enfocada en la comedia familiar y la identidad cultural.

La película se caracteriza por ser una comedia ligera y realista, más cercana al romance, marcando un hito en el cine comercial colombiano al estrenarse en cines y VOD.

Sinopsis de El paseo 8, la película tendencia en Netflix Narra la historia de Rosa y su novio francés, Pierre, quienes viajan a Colombia para casarse y tener su luna de miel. Sin embargo, sus suegros intentan impedir el matrimonio debido a un "secreto bomba", convirtiendo el viaje en una "luna de hiel".

La pareja, tras conocerse en París, enfrenta situaciones absurdas provocadas por sus padres en el Caribe colombiano, con un perro como narrador de la historia.

Reparto de El paseo 8 Protagonizada principalmente por Victoria Ortiz, Christian Tappan, Erick Cañete y Variel Sánchez.