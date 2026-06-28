Actriz de El diablo viste a la moda 2: así fue la impresionante transformación de Simone Ashley Pese a las exigencias de sus compromisos profesionales y a las extensas jornadas de grabación, Simone Ashley mantiene como una prioridad el cuidado de su estado físico. Agregar C5N en









Esta etapa refleja no solo una mejora física, sino también una actitud de equilibrio y empoderamiento que la acompaña en su trayectoria dentro de Hollywood. Getty images

Simone Ashley prioriza su estado físico pese a su exigente agenda en producciones como Bridgerton.

Entrena en Alo Studios con una rutina que combina pilates, fuerza y acondicionamiento físico.

Su preparación busca mejorar postura, flexibilidad, resistencia y rendimiento en rodajes largos.

Su transformación refleja disciplina y un enfoque integral del bienestar y el autocuidado. A pesar de las constantes exigencias de sus compromisos profesionales y de las extensas jornadas de grabación en sets de rodaje, Simone Ashley convirtió el cuidado de su estado físico en una prioridad innegociable dentro de su rutina diaria. La actriz, reconocida por su trabajo en producciones de gran éxito como Bridgerton y El diablo viste a la Moda 2, sostiene una disciplina constante que resulta clave para mantener el ritmo que exige la industria del entretenimiento.

Para alcanzar ese equilibrio, la intérprete sigue una rutina rigurosa en Alo Studios, un espacio que se transformó en parte fundamental de su preparación física. Allí combina sesiones de pilates, enfocadas en fortalecer el núcleo, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad, con entrenamientos de fuerza que le aportan resistencia para afrontar largas jornadas frente a las cámaras. Esta combinación de disciplinas funciona como base de su bienestar.

Instagram Además del pilates, su esquema de entrenamiento incorpora ejercicios de acondicionamiento físico adaptados a su agenda laboral, lo que le permite mantener una condición óptima incluso en períodos de alta demanda profesional. Esta constancia no solo contribuye a su estado físico, sino que también ayuda a reducir el estrés y mejorar el rendimiento general, consolidando un estilo de vida activo y equilibrado.

Como fue la increíble transformación de Simone Ashley La transformación física de Simone Ashley se convirtió en uno de los cambios más comentados dentro de la industria, no solo por su impacto visual, sino también por la disciplina con la que la actriz logró equilibrar una carrera exigente con un compromiso constante hacia su salud. Lejos de tratarse de una modificación superficial, su evolución responde a una visión integral del bienestar, donde el cuidado personal ocupa un lugar central y le permite enfrentar con mayor energía los intensos rodajes de producciones internacionales como Bridgerton y El diablo viste a la Moda 2.

Esta etapa refleja no solo una mejora física, sino también una actitud de equilibrio y empoderamiento que la acompaña en su trayectoria dentro de Hollywood. Getty images El origen de esta notable metamorfosis se encuentra en una rutina estricta y cuidadosamente diseñada que la actriz desarrolla en Alo Studios. En ese espacio combina sesiones de pilates, orientadas a mejorar la flexibilidad, la postura y el control corporal, con entrenamientos de fuerza y ejercicios de acondicionamiento físico que potencian su resistencia. Este enfoque no solo contribuye a su forma física, sino que también se convierte en una herramienta clave para sostener jornadas de grabación prolongadas, integrando el ejercicio como parte esencial de su desempeño profesional.