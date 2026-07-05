En forma a sus 50 años: así fue la sorprendente transformación de Charlize Theron La actriz reveló que actividades hace para mantener una buena condición física y un estilo de vida saludable. Agregar C5N en









Así mantiene su figura Charlize Theron. Redes sociales

La actriz sigue una rutina de entrenamiento variada para mantenerse en forma a sus 50 años.

El pilates y el yoga fueron claves en su transformación física y bienestar.

En los últimos años, incorporó un nuevo deporte que se volvió parte de su entrenamiento.

Su método de ejercicio prioriza el equilibrio entre fuerza, flexibilidad y movimiento. A lo largo de su carrera, Charlize Theron se consolidó como una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a sus papeles en películas como Monster, Mad Max: Furia en el camino, Atómica y Bombshell. Fue ganadora del Óscar a Mejor Actriz por su impactante interpretación en Monster y también es reconocida por las exigentes transformaciones físicas que asumió para dar vida a distintos personajes.

Para cuidar su cuerpo y mantenerse en forma, la actriz combina actividades como pilates, yoga y tenis. De todas formas, asegura que lo que realmente la motiva es disfrutar del movimiento. Tanto para afrontar las exigencias de un nuevo personaje como para mantenerse activa en su vida cotidiana, el ejercicio ocupa un lugar central en su rutina.

Charlize Theron en la avant premiere de Bombshell. Redes sociales En la actualidad, practica pilates de forma habitual, asiste a dos clases semanales de power yoga de 90 minutos y completa su plan con sesiones de spinning, que puede realizar hasta cuatro veces por semana. En lugar de priorizar el gimnasio y las pesas, la actriz elige actividades más ligeras y dinámicas que disfruta realizar.

Cómo fue la impactante transformación de Charlize Theron Charlize Theron asegura que el pilates fue una de las disciplinas que más impacto tuvo en su estado físico, ya que transformó por completo su cuerpo. Según explicó, esta práctica le permitió desarrollar una mayor conciencia corporal, aliviar tensiones y fortalecer la musculatura. Además, destacó que el yoga le aportó beneficios similares, especialmente en lo relacionado con la fortaleza física y el equilibrio mental.

En los últimos años, la intérprete sudafricana también incorporó el tenis a su rutina de entrenamiento, un deporte al que llegó por iniciativa de su madre. Aunque reconoce que no comenzó con un gran nivel, descubrió que disfrutar de la actividad era la clave para mantenerse constante y cuidar su estado físico sin sentir que el ejercicio era una obligación.