Abel Pintos estalló contra un participante de Got Talent: "Hay ciertos límites..."

Abel Pintos fue muy duro contra el participante de Got Talent.

El cantante Abel Pintos estalló contra el participante Iñaki Baldasarra en Got Talent Argentina luego de su performance , la cual le generó reacciones ambiguas.

Tras la devolución de sus compañeros de jurado, Abel Pintos comenzó por decir: "Estuvo muy bien gritado, te voy a decir. Como tango, a mí no me gustó nada. Entiendo que vos viniste a demostrar toda esa versatilidad vocal, encantadora que te desborda, que se te sale por todo el cuerpo. Está bueno versionar todo de la forma en que uno quiera, pero hay ciertos límites que hay que respetar". De esta manera, le marcó que esta parte no lo terminó de convencer.