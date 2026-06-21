¿Dieron el sí? Esta famosa pareja de Hollywood se habría casado en secreto y sorprendieron a todos Zendaya y Tom Holland están juntos hace años y un particular comentario del actor que interpretó a Spider-Man sobre el estado actual de su relación se llenó de reacciones. Agregar C5N en









Los rumores de casamiento y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

Una respuesta de Tom Holland durante una entrevista reavivó las versiones sobre una posible boda secreta con Zendaya. La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming y confirmó su romance en 2021. El comentario del actor surgió al hablar de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial sobre su supuesto casamiento. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una boda, las declaraciones alimentaron la expectativa de sus seguidores. Tom Holland y Zendaya conforman una de las parejas más populares de Hollywood y, desde que hicieron pública su relación, cada aparición conjunta genera una fuerte repercusión entre sus seguidores. Ahora, una declaración del actor británico volvió a instalar una pregunta que circula desde hace meses: si ambos decidieron casarse en secreto lejos de las cámaras.

Los intérpretes se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, película en la que dieron vida a Peter Parker y MJ. Desde entonces mostraron una gran complicidad tanto dentro como fuera de la pantalla, aunque durante varios años evitaron confirmar los rumores que los vinculaban sentimentalmente.

Redes sociales La relación quedó expuesta públicamente en julio de 2021, cuando fueron fotografiados besándose en Los Ángeles. Aquellas imágenes terminaron con las especulaciones y confirmaron que mantenían un vínculo amoroso.

Cuál es la pareja que se casó en secreto ante la expectativa de todos Las versiones sobre una posible boda comenzaron a tomar fuerza luego de una entrevista que Tom Holland concedió a la revista Esquire. Durante la charla, el actor fue consultado por las imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que circulan en internet y que muestran un supuesto casamiento con Zendaya.

Spiderman: No way home Según contó Holland, una de las personas que cayó en la confusión fue su propia abuela, quien creyó que realmente se habían casado y que no había sido invitada al evento. A partir de esa anécdota, el periodista quiso saber si habían tenido que aclarar la situación a otros familiares o amigos. Fue entonces cuando llegó la respuesta que disparó las especulaciones. “No, porque todos estaban allí”, respondió Holland.

Ante la sorpresa del entrevistador, que le preguntó a qué se refería exactamente, el actor optó por no profundizar en el tema y agregó: “Eso es todo lo que les voy a decir al respecto”. Sin embargo, hasta el momento ni Holland ni Zendaya confirmaron oficialmente que se hayan casado.