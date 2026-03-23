Soda Stereo anunció dos nuevos shows de Ecos: cuándo son y cómo comprar las entradas La banda de rock confirmó que realizará más conciertos en el Movistar Arena, luego del furor por su vuelta. También informó que las localidades ya se encuentran a la venta. + Seguir en







Soda Stereo dará más shows en el Movistar Arena. X (@sodastereo)

La banda de rock Soda Stereo anunció que llevará adelante dos nuevas funciones el 9 y 14 de junio en el estadio Movistar Arena, en el marco de la vuelta a la música del grupo con la gira Ecos. Además, confirmó que ya están en venta las entradas para los shows.

En la red social X, Soda Stereo expuso que los conciertos del 9 y 14 de junio empezarán a las 21, mientras que las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 19. Las entradas se encuentran a la venta en el sitio web movistararena.com.ar, donde se debe clickear en la opción en la que figura el grupo musical, que ya brindó sus primeros shows tras su vuelta el sábado y domingo.

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¡Arrancó la venta de entradas para nuevas funciones en Buenos Aires!https://t.co/JPMElCyicK

Hasta 6 cuotas sin interés con Visa Banco Galicia.#SodaStereo #Ecos pic.twitter.com/NruNyRQR6g — Soda Stereo (@sodastereo) March 23, 2026 Por lo pronto, durante los primeros shows, la particularidad es que el fallecido Gustavo Cerati, líder del grupo, encabezó virtualmente las presentaciones de la banda mediante el uso de la Inteligencia Artificial con su voz y guitarra. En el escenario también se presentaron Charly Alberti y Zeta Bosio.

En tanto, en 2020 Soda había regresado, ya sin Cerati, quien murió en septiembre de 2014. Charly y Zeta estuvieron acompañados por artistas invitados (algunos en vivo y otros con videos pregrabados) como Chris Martin de Coldplay, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Andrea Echeverri de Aterciopelados, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Álvaro Henríquez de Los Tres, Mon Laferte y Benito Cerati.

12 años sin Gustavo Cerati: cuál fue la última canción que cantó en la que hablaba con Dios Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, una de las bandas más emblemáticas de Argentina, y compositor de letras que quedaron en la historia, murió hace 11 años, pero su legado musical sigue más vigente que nunca. Cuatro años antes de morir se desplomó tras un show en Venezuela y entró en un coma irreversible. Esa noche, la última canción que tocó en vivo lo definió como artista.

Durante su carrera fue nominado a decenas de premios, ganador de otras decenas de premios, entre ellos, 19 Grammy latino, entre otros galardones. Pero lo más importante que tanto al frente de la banda como en su carrera solista se ganó un público fiel, que consolidó desde el primer álbum hasta la última canción. En ese último recital en Venezuela cantó su habitual tema de despedida y eligió Lago en el cielo. En una entrevista que brindó el músico dijo que en esas estrofas hablaba con Dios. Presentó la canción con la frase: “Ahí va un regalo. No mío, sino de la naturaleza, de lo que sea. Un lago en el cielo para todos. Acá estamos bien alto. ¡Gracias Caracas!” indicó y la canción se extendió por minutos.