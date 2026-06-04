4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

VTV desregulada: la provincia de Buenos Aires multará a los conductores que no usen plantas oficiales

Luego de que el Gobierno habilitara un registro nacional para que talleres mecánicos particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos tras la anulación de una cautelar judicial que frenaba la reforma del servicio en todo el país, desde La Plata anticiparon que mantendrán los estándares vigentes.

Por
El Gobierno nacional aplicó una desregulación en la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El Gobierno nacional aplicó una desregulación en la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Luego de que el Gobierno habilitara a partir de este miércoles un registro nacional para que talleres mecánicos particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos tras la anulación de una cautelar judicial que frenaba la reforma del servicio en todo el país, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anticipó el mismo día de la reglamentación nacional que mantendrá los estándares vigentes de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y luego confirmó que multará a los conductores que no realicen el trámite en plantas oficiales.

Un destino diferente en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Para disfrutar el sol y el aire libre: así es la escapada bonaerense destacada para un fin de semana

Desde Casa Rosada aseguraron que "los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible". Sin embargo, la efectividad de la norma depende de la aceptación formal de cada jurisdicción provincial.

Si un distrito rechaza la adhesión, sus ciudadanos carecerán de la opción de concurrir a talleres cercanos o concesionarias oficiales. Ante este escenario, la provincia de Buenos Aires ya adelantó su negativa a aplicar el esquema, a pesar de los incentivos de desregulación tarifaria del Gobierno nacional.

Además, desde la cartera de Transporte indicaron que si un auto hace la VTV en un taller particular o un concesionario habilitado por esta nueva normativa dentro de la provincia de Buenos Aires, un control de tránsito le podrá labrar una infracción o incluso retenerle el vehículo por no estar de acuerdo a derecho provincial.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la normativa local frente al modelo propuesto por el Gobierno nacional. "La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", afirmó.

En tal sentido, el titular de la cartera vinculó la flexibilización de permisos con el estado de la red vial. "Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial", sintetizó el ministro ante los cambios propuestos.

Marinucci explicó que la falta de mantenimiento agrava la situación de los rodados. "Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad", agregó.

Cómo se adhieren los talleres mecánicos para hacer la VTV

Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán acreditar capacidad técnica suficiente, contar con el equipamiento exigido por la normativa vigente y cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por las autoridades nacionales. También se mantendrá obligatoria la figura de un director técnico responsable de las revisiones realizadas. Incluso importadores podrán habilitar un espacio destinado a la revisión y habilitación de vehículos.

La inscripción se realizará mediante una declaración jurada presentada por el taller. Una de las novedades más importantes es la incorporación de un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de que la administración no responda dentro de los plazos previstos, aunque posteriormente podrá efectuarse un control y auditoría de la documentación presentada.

verificación vtv
Los talleres podrán realizar la VTV en los distritos que lo autoricen.

Los talleres podrán realizar la VTV en los distritos que lo autoricen.

Los talleres mecánicos interesados en realizar verificaciones técnicas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El registro será público, gratuito y completamente digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El nuevo sistema también permitirá la incorporación de concesionarias oficiales e importadores, de manera que se busca ampliar la red de centros habilitados para realizar inspecciones técnicas de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas.

Stray Kids agotó su show en el Hipódromo de San Isidro en menos de 3 horas

Constitución concentra colectivos, trenes y subte.

Transporte en AMBA: el boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei y superó la inflación

El Gobierno cruzó a los profesionales de la salud por los paros.
play

Nuevo capítulo de la batalla cultural del Gobierno: el documental que cuestiona a los médicos del Garrahan

play

Sesión en el Senado: aplazado el pliego de Michelli, el Gobierno busca aprobar el pago a los fondos buitres

Sabino Vaca Narvaja: Estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo, el futuro está en los BRICS

Sabino Vaca Narvaja: "Estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo, el futuro está en los BRICS"

Rating Cero

Nueva placa de Gran Hermano.

La jugada maestra que cambió todo: quiénes quedaron en la placa de nominados de Gran Hermano

Losrestos de Marita Monteleone serán velados en la Casa Marchitto, en la avenidaCorrientes.

Falleció Marita Monteleone, la histórica locutora que marcó la vida de millones de argentinos

La influencer Luli Fernández abrió su corazón al contar una experiencia de abuso durante el 3J.

Luli González habló sobre su propio caso en el marco del Ni Una Menos: "Por miedo, no lo hablo ni en terapia"

Araceli González, Toto Kirzner y Adrián Suar juntos en la función de Sottovoce. 

Araceli González contó cómo hizo las pases con Adrián Suar: "Si me responde, avanzo"

Barby Franco se emocionó al hablar de su infancia.

Barby Franco y el escalofriante recuerdo de su padre: "Para mi era normal que mi papá me pegue"

Evelyn Botto, furiosa tras las criticas que recibió por mostrar su peso y cambiar su estilo de vida

Evelyn Botto, furiosa tras las criticas que recibió por mostrar su peso y cambiar su estilo de vida

últimas noticias

Claudio Vidal reunió a referentes de seguridad patagónicos y pidió profundizar la cooperación entre provincias

Claudio Vidal reunió a referentes de seguridad patagónicos y pidió profundizar la cooperación entre provincias

Hace 14 minutos
play
El Gobierno cruzó a los profesionales de la salud por los paros.

Nuevo capítulo de la batalla cultural del Gobierno: el documental que cuestiona a los médicos del Garrahan

Hace 26 minutos
Sanfilippo murió a sus 91 años.

La última aparición pública de Sanfilippo: "Cuando me la daban en el área, no fallaba..."

Hace 41 minutos
play

Sesión en el Senado: aplazado el pliego de Michelli, el Gobierno busca aprobar el pago a los fondos buitres

Hace 46 minutos
La computación cuántica todavía presenta desafíos por resolver.

Computación cuántica: la revolución tecnológica que podría superar a la IA

Hace 57 minutos