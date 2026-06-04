VTV desregulada: la provincia de Buenos Aires multará a los conductores que no usen plantas oficiales

Luego de que el Gobierno habilitara un registro nacional para que talleres mecánicos particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos tras la anulación de una cautelar judicial que frenaba la reforma del servicio en todo el país, desde La Plata anticiparon que mantendrán los estándares vigentes.

Luego de que el Gobierno habilitara a partir de este miércoles un registro nacional para que talleres mecánicos particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos tras la anulación de una cautelar judicial que frenaba la reforma del servicio en todo el país, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anticipó el mismo día de la reglamentación nacional que mantendrá los estándares vigentes de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , y luego confirmó que multará a los conductores que no realicen el trámite en plantas oficiales.

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Desde Casa Rosada aseguraron que "los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible". Sin embargo, la efectividad de la norma depende de la aceptación formal de cada jurisdicción provincial.

Si un distrito rechaza la adhesión, sus ciudadanos carecerán de la opción de concurrir a talleres cercanos o concesionarias oficiales. Ante este escenario, la provincia de Buenos Aires ya adelantó su negativa a aplicar el esquema, a pesar de los incentivos de desregulación tarifaria del Gobierno nacional .

Además, desde la cartera de Transporte indicaron que si un auto hace la VTV en un taller particular o un concesionario habilitado por esta nueva normativa dentro de la provincia de Buenos Aires, un control de tránsito le podrá labrar una infracción o incluso retenerle el vehículo por no estar de acuerdo a derecho provincial .

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la normativa local frente al modelo propuesto por el Gobierno nacional. "La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", afirmó.

En tal sentido, el titular de la cartera vinculó la flexibilización de permisos con el estado de la red vial. "Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial", sintetizó el ministro ante los cambios propuestos.

Marinucci explicó que la falta de mantenimiento agrava la situación de los rodados. "Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad", agregó.

Cómo se adhieren los talleres mecánicos para hacer la VTV

Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán acreditar capacidad técnica suficiente, contar con el equipamiento exigido por la normativa vigente y cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por las autoridades nacionales. También se mantendrá obligatoria la figura de un director técnico responsable de las revisiones realizadas. Incluso importadores podrán habilitar un espacio destinado a la revisión y habilitación de vehículos.

La inscripción se realizará mediante una declaración jurada presentada por el taller. Una de las novedades más importantes es la incorporación de un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de que la administración no responda dentro de los plazos previstos, aunque posteriormente podrá efectuarse un control y auditoría de la documentación presentada.

verificación vtv Los talleres podrán realizar la VTV en los distritos que lo autoricen.

Los talleres mecánicos interesados en realizar verificaciones técnicas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El registro será público, gratuito y completamente digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El nuevo sistema también permitirá la incorporación de concesionarias oficiales e importadores, de manera que se busca ampliar la red de centros habilitados para realizar inspecciones técnicas de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.