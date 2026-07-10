Choque múltiple en San Andrés de Giles: tres muertos y un herido grave

Tres personas murieron y otra lucha por su vida tras un violento choque en cadena entre tres vehículos sobre la Autovía 7. Se investiga una falla humana, ya que una de las conductoras se habría quedado dormida.

Un trágico accidente ocurrió en San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, y dejó el saldo fatal de tres personas muertas y una cuarta que lucha por su vida.

El siniestro vial implicó un choque en cadena con tres vehículos en el kilómetro 121 de la Autovía 7. Según las primeras informaciones, todo apunta a una falla humana: una de las conductoras se habría dormido al volante.

La colisión involucró a un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el Sandero circulaba en el mismo sentido que el Corsa cuando lo chocó por detrás.

El fuerte golpe provocó que el conductor del Chevrolet perdiera el control: el vehículo cambió drásticamente de carril, cruzó el cantero central de la autovía e invadió la mano contraria. Allí fue embestido de frente por la Fiat Strada, que transitaba desde Carmen de Areco hacia San Andrés de Giles, según reportó Infobae.

A raíz del impacto, el Corsa terminó volcado sobre la banquina. "El auto Corsa terminó con las cuatro ruedas para arriba y cuando nosotros llegamos teníamos tres personas apretadas adentro, que eran las tres fallecidas", detalló una de los testigos.

Tras el choque se desplegó un amplio operativo en el lugar, y durante varias horas el tránsito estuvo cortado sobre la Autovía 7 mientras se retiraban los vehículos siniestrados. Actuaron los Bomberos de San Andrés de Giles, la Policía Científica y efectivos locales.

Las víctimas y el estado de los heridos

Las tres personas que perdieron la vida viajaban en el Chevrolet Corsa y eran oriundas de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Fueron identificadas como un menor de 12 años, un joven de 19 y un hombre de 43 años. La cuarta pasajera fue rescatada por los Bomberos y trasladada al Hospital zonal con heridas de gravedad.

Mientras, el conductor de la Fiat Strada es quien se encuentra en el estado más delicado, tras sufrir un politraumatismo de cráneo. Las autoridades aún intentan determinar si viajaba acompañado, dado que existen versiones contradictorias entre testigos y la Policía. Las dos personas que viajaban en el Renault Sandero recibieron asistencia médica y fueron derivadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.