Video: impresionantes festejos por la victoria de la Selección en todo el país

A lo largo y a lo ancho del país los argetinos festejaron el triunfo heroico de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1 y el paso para disputar la cuarta estrella ante España, este domingo 19 de julio.

Los festejos de ltriunfo de Argentina se replicaron en todo el país.

El friunfo histórico de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1 se vivió en todo el país con un fervor y emoción, esas son las palabras que reflejan el sentimiento de toda la Argentina. Desde el Obelisco y hasta el pueblo más chico del territorio argentino, se festejó la hazaña de la Scaloneta ante el rival inglés y el pase a la final del Mundial 2026.

Miles de hinchas se fueron acercando desde temprano al mítico monumento en la Ciudad, que se fue llenando a medida que pasaron las horas y que terminó siendo una fiesta celeste y blanca, con gente que llegó en auto aunque la mayoría se fue en el transporte público o directamente a pie, Otro de los emblemáticos puntos de encuentro de los porteños fue la esquina de la Avenida Cabildo y Juramento , en el barrio de Belgrano, donde las familias y los más pequeños cantaron abrazados "¡Vamos Argentina!" .

En el corazón de Córdoba, los fantaticos de la selección que lidera Lionel Messi se asomaron a los balcones con banderas, al grito de "vamos Argentina", y bajaron de los edificios para empezar a marchar hacia el Patio Olmos, el lugar mítico de reunión para celebrar los hitos futboleros como hicieron en el Mundial de Qatar 2022. Al rato se sumaron los autos con banderas argentinas y bocinazos celebrando otra vez el 2-1 ante los ingleses.

En La Plata , los simpatizantes se juntaron en la esquina de 7 y 50, y modificaron una noche fría en un encuentro a puro fervor y calor humano. También hubo celebracion en la plaza de Pehuajó, en la Provincia de Buenos Aires , donde se congregaron para el reconocimiento de los hinchas al equipo de Lionel Scaloni.

Así explotó Nueva Córdoba con el empate ante Inglaterra Cuando la Selección atravesaba su momento más complicado, apareció Enzo Fernández para marcar el 1-1 y desatar un estallido de emoción. En el corazón de Córdoba, los hinchas gritaron el gol con abrazos, saltos en los… pic.twitter.com/sHYvifocHA

A lo largo y ancho del pais se vivió el partido minuto a minuto y cada gol fue un desahogo para una multitud que soñó con otra victoria ante un rival emblemático por la guerra de Malvinas.

ARGENTINA LE GANÓ A INGLATERRA DOS A UNO Y ES FINALISTA DEL MUNDIAL 2026. EMPEZARON LOS FESTEJOS EN PEHUAJÓ. VIDEO.-GRACIAS JORGE pic.twitter.com/3IovvpszLl

EXPLOTA 7 Y 50 Así se vive el pase a la final en la esquina mas importante de la ciudad pic.twitter.com/QrX5WJtHwK

En Mar del Plata se vivió lo que genera el fútbol en Argetnina, de a poco los simpatizantes de la albiceleste llegaron al Monumento a San Martín, ubicado en el cruce de la avenida Luro y la avenida Mitre. "Lo que genera el fútbol en nuestro país. Una locura que no se puede entender! Esto es Mar del Plata", escribió una usuaria en X junto a las imágenes de la fiesta celeste y blanca.

Lo que genera el fútbol en nuestro país .

Una locura que no se puede entender!



Esto es Mar del Plata pic.twitter.com/1wxcUVsrqO — China (@chinitaliberal) July 15, 2026

En Mendoza, en el pueblo de Ugarteche, en Luján de Cuyo, también se reunieron para gritar por el la victoria y alentar a la Selección argentina.

Festejos en el centro de Cipolletti, en Río Negro, los festejos volvieron a replicarse ante el triunfo de Argentina sobre Inglaterra de manera agónica. Todos celebraron que la Scaloneta jugará el domingo la final de la Copa del Mundo ante España.

Los festejos volvieron al centro de Cipolletti. La familia salió a festejar el triunfo de Argentina sobre Inglaterra de manera agónica. La Albiceleste jugará el Domingo la final de la Copa del Mundo ante España... pic.twitter.com/b2p2yPyAvN — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) July 15, 2026

En Rosario, el Monumento a la Bandera fue otra vez el centro de la celebración. Las calles de la capital se llenaron rápidamente de gente cuando a las seis de la tarde terminó el partido en el que la Selección se convirtió, una vez más, en finalista. Hubo familias y amigos que se sumaron a la multitud para celebrar.

En la tierra donde nació Lisandro "Licha" Martínez, en Gualeguay, Entre Ríos, los vecinos llegaron hasta la tradicional Plaza Constitución para celebrar la gesta de la Selección argentina y el gran desempeño del jugador del Manchester United de Inglaterra.

En Misiones, la emoción de la gente se volcó a la costanera: "¡NO HAY PALABRAS!... ¡VAMOS CARAJO! Le ganamos a los inglesesssssssssssss!", fueron algunos de los testimonio recogidos en Posadas.

¡NO HAY PALABRAS! Miles de hinchas coparon la costanera de Posadas para celebrar que Argentina está en la final del Mundial. ¡VAMOS CARAJO! Le ganamos a los inglesesssssssssssss!https://t.co/bPWA92cBc4 pic.twitter.com/Wv2wlVQmBf — Revista Códigos (@revistacodigos) July 15, 2026

En Santa Cruz, los festejos mundialistas estallaron tras la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. Con epicentro de la celebración en las ciudades de Río Gallegos, El Calafate, y Caleta Olivia. Pese a la temperatura de 3°C los hinchas dijeron presente una vez más para agradecer a la Selección argentina un triunfo de película.

Argentina ya es finalista del Mundial 2026 y la victori se vivió con festejos multitudinarios tras vencer a Inglaterra por 2-1, remontando un partido agónico que se convirtió en una gran alegría para todos los argentinos. Ahora a seguir soñando: el domingo 19 de julio Argentina enfrentará a España por el título mayor del Mundial 2026 e irá en busca de la cuarta estrella.