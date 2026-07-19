La oposición pidió asueto el lunes para celebrar a la Selección Mientras la Selección se prepara para regresar al país tras la final del Mundial 2026, la oposición reclamó una definición urgente sobre la situación laboral de este lunes. Por Agregar C5N en









La oposición pide asueto el lunes para celebrar a la Selección sea cual sea el resultado de la final del Mundial

En la previa a la final del Mundial 2026, aumentó la expectativa por la decisión que tomará el Gobierno nacional respecto de un posible asueto para este lunes. La falta de una definición oficial generó cuestionamientos de la oposición, que reclamó una respuesta inmediata para evitar incertidumbre entre trabajadores, estudiantes y comercios.

Uno de los dirigentes que expresó su malestar fue el diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, quien cuestionó la demora del Ejecutivo a través de sus redes sociales. "¡Sea cual sea el resultado del partido (guiño guiño) mañana la Selección llegará a Argentina y va a ser una fiesta! Por la entrega, por lo hecho, por tantas alegrías, por las Malvinas, por todo. ¿En qué cambia y por qué estirar una definición que solo trae desorden e incertidumbre? Siguen sin entender nada", escribió en su cuenta de X.

Las opciones que analiza del Gobierno para el lunes: A pocas horas del partido, la Casa Rosada analiza cuál será el instrumento legal más adecuado para ordenar la jornada del lunes y permitir que los hinchas puedan participar del recibimiento.

Entre las opciones aparece la posibilidad de decretar un feriado nacional, una medida de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado. En ese caso, la actividad quedaría suspendida o, si se trabaja, correspondería el pago doble de la jornada.

Otra alternativa es declarar un día no laborable, que deja en manos de cada empleador del sector privado la decisión de abrir o no sus puertas. Si la empresa mantiene la actividad, los trabajadores deberán asistir y percibirán su salario habitual. La excepción alcanza a bancos, compañías de seguros y organismos públicos, que no prestan servicios.