Video: las provocaciones de Javier Milei y José Luis Espert a una mujer en Lomas de Zamora antes de la violencia

Se viralizaron las imágenes que muestran al Presidente gritando desde el vehículo con el que recorrió la caravana en la localidad bonaerense junto al diputado y Karina Milei, entre otros.

Video: así provocó y agredió Javier Milei a una mujer en Lomas de Zamora antes de los piedrazos.

Antes del comienzo de la caravana de este miércoles por la tarde en pleno centro de Lomas de Zamora , el presidente Javier Milei fue grabado mientras gritaba y se enfrentaba con vecinos , minutos antes de que comenzaran a volar piedras y botellas contra su camioneta.

El intendente de Lomas de Zamora lamentó la agresión a Milei: "No puede ser que aparezca la violencia"

En el nuevo video se observa como algunos vecinos se acercan a metros de la calle por la que circula el vehículo y gritan "corruptos" en referencia al escándalo que salió a la luz en los últimos días sobre las presuntas coimas en Discapacidad.

Entonces, una mujer que está con su hija pequeña recibe la respuesta por parte de Milei quien comienza a gritar a viva voz " corruptos son los tuyos ". Luego de reiterarlo un par de veces, pareciera agregar una frase más: “ Vayan a bancar con un festival ”.

Las imágenes reflejaron el clima tenso que se vivió en la localidad bonaerense alimentado por un alto descontento social y las frases violentas que se emitieron desde la camioneta de la comitiva presidencial .

En el momento del ataque, Milei se encontraba de pie sobre la caja de una 4x4 blanca, acompañado por su hermana Karina, el diputado José Luis Espert, el armador y candidato Sebastián Pareja y otros dirigentes libertarios.

La jornada había comenzado con normalidad, con algunos militantes escoltando el vehículo oficial y celebrando la visita del Presidente, pero a pocas cuadras se cruzaron con opositores que reclamaban contra las políticas de ajuste del Gobierno. En medio del tumulto, el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo de su billetera, lo que agravó la tensión.

Tras la agresión, la camioneta aceleró a gran velocidad, maniobra que puso en riesgo a los presentes. Espert terminó retirándose en moto, sin casco, al igual que el conductor.

El acto en Lomas de Zamora forma parte de la ofensiva electoral de Milei en la Tercera Sección, la más poblada de la provincia, que concentra casi el 12% del padrón bonaerense. Allí el oficialismo busca fortalecer a sus candidatos de cara a las elecciones del 7 de septiembre, en las que se renovará la mitad de la Legislatura y los concejos deliberantes municipales.